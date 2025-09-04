भीमा नदीच्या पट्ट्यात पुन्हा रक्तपात! ग्रामपंचायत अध्यक्षांची गोळ्या घालून निर्घृण हत्या; राजिउल्लाह, वसीम, फिरोजसह मौलाली अटक

बंगळूर : भीमा नदीच्या पट्ट्यात पुन्हा एकदा रक्तपात झाल्याचे वृत्त आहे. बुधवारी हल्लेखोरांनी विजापूर जिल्ह्यातील चडचण तालुक्यातील देवर निंबर्गी गावातील ग्रामपंचायत (Nimbargi Gram Panchayat) अध्यक्ष भिमानगौडा बिरादार (वय ४३) यांची भरदिवसा हत्या (Bhimangouda Biradar Killing) केली. दरम्यान, पोलिसांनी राजिउल्लाह मकंदर, वसीम मुनियार, फिरोज शेख आणि मौलाली लाडलेसाब या चार जणांना अटक केली आहे, असे जिल्हा पोलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबार्गी यांनी माध्यमांना सांगितले. हे सर्वजण देवर निंबार्गी गावातील आहेत..प्राथमिक तपासानुसार, मृत व्यक्तीने अनेक प्रकारे फसवणूक केल्याचा बदला घेण्यासाठी चौघांनी मृत व्यक्ती गुंड महादेव साहुकार भैरगोंडचा जवळचा सहकारी असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याची ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळ चार मुखवटा घातलेल्या हल्लेखोरांनी गोळ्या घालून हत्या केली..पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुखवटा घातलेल्या हल्लेखोरांनी नाभिकाच्या दुकानात घुसून त्याच्या डोळ्यात मिरची पावडर फेकली आणि नंतर बिरादारवर गोळी झाडली. हल्लेखोरांनी तलवारीसह प्राणघातक शस्त्रांनी हल्ला केला आणि घटनास्थळावरून पळून गेले, असे सूत्रांनी सांगितले. हल्ल्यानंतर त्याला विजापूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, तेथे त्याचा मृत्यू झाला. पोलिस सूत्रांनी सांगितले की, त्याच्या डोक्यात पाच गोळ्या लागल्या आहेत..Nanded Accident : नवसाला पावणाऱ्या गणरायाचे दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांवर काळाचा घाला; ट्रक-कारच्या धडकेत तिघांचा मृत्यू.प्राथमिक तपासानुसार ग्रामपंचायत अध्यक्षपदाच्या शत्रुत्वातून ही हत्या झाली असावी. याप्रकरणी चडचण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस मारेकऱ्यांचा शोध घेत आहेत. मृत्यूची बातमी कळताच महादेव साहुकर भैरगोंड याने रुग्णालयात धाव घेतली. भैरगोंडवर अनेक गुन्हेगारी आरोप आहेत. त्याला जामिनावर सोडण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्याने खून केल्याची कबुली दिली आहे. तपास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.