विकासच्या एन्काउंटर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने UP सरकारला फटकारलं

नवी दिल्ली - कानपूरचा गँगस्टर विकास दुबेच्या एन्काउंटर प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालाने उत्तर प्रदेश सरकारला प्रश्न विचारला की, इतके गुन्हे असलेल्या गुन्हेगाराला जामिनावर सोडलं कसं याचं आश्चर्य वाटतं. त्याला जामिनावर कसं सोडलंत? उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारताना म्हटलं की, सर्व आदेशांचा अहवाल सादर करा. कारण यात व्यवस्थेचं अपयश दिसून येतं.

सर्वोच्च न्यायालयात विकास दुबेच्या एन्काउंटरच्या सुनावणीवेळी पोलिस महासंचालक हितेश चंद्र अवस्थी यांच्यावतीने वकील हरीश साळवे यांनी सांगितलं की, हे प्रकरण तेलंगणात झालेल्या चकमकीपेक्षा अनेकबाबतीत वेगळं आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांनाही काही अधिकार आहेत. पोलिसांनी बळाचा अधिक वापर केल्याचा आरोप लावता येऊ शकतो का जेव्हा एखादा कुख्यात गँगस्टरसोबत चकमक सुरू असते? विकास दुबेने याआधी कशाप्रकारे पोलिसांची हत्या केली होती हेसुद्धा वकीलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं.

PILs seeking court-monitored probe in encounter of #VikasDubey &his aides: SC says, there's difference b/w those killed here, & in Hyderabad where rapists didn't have any arms but you (UP) as state govt are responsible to maintain rule of law. It requires arrests,trial&sentencing pic.twitter.com/P28Xi8Ably

— ANI (@ANI) July 20, 2020