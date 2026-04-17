Karnataka Political Crime : भाजप नेत्याच्या हत्येप्रकरणी काँग्रेस आमदाराला जन्मठेप, न्यायालयाने सुनावली कठोर शिक्षा

कर्नाटकमधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भाजपच्या एका नेत्याच्या हत्येप्रकरणी काँग्रेसचे आमदार विनय कुलकर्णी यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या काँग्रेस आमदाराव्यतिरिक्त या हत्येत सहभागी असलेल्या इतर १६ व्यक्तींनाही जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. बुधवारी, लोकप्रतिनिधींशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी नेमलेल्या एका विशेष न्यायालयाने, १० वर्षे जुन्या असलेल्या या खटल्याचा निकाल दिला..विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश संतोष गजानन भट यांनी, सीबीआयच्या विनंतीनुसार,आरोपी आमदार कुलकर्णी आणि त्यांच्या सह-आरोपी साथीदारांना या क्रूर हत्येप्रकरणी दोषी ठरवले. यापूर्वी, सीबीआयने आरोपींचा या हत्येतील सहभाग आणि त्यामागील कटकारस्थान यांचा हवाला देत, त्यांच्यासाठी शक्य तितक्या कठोर शिक्षेची मागणी केली होती. याउलट, आमदारांच्या वकिलांनी कुलकर्णी यांची समाजसेवेची पार्श्वभूमी, त्यांचा राजकीय वारसा आणि त्यांची मुले व कुटुंबातील इतर सदस्यांप्रती असलेली जबाबदारी या बाबींचा आधार घेत, त्यांना किमान शिक्षा देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. .नेमके प्रकरण काय आहे? भाजप नेते गौडर यांच्या क्रूर हत्येभोवती फिरणारे हे प्रकरण २०१६ सालातील आहे. १५ जून २०१६ रोजी, धारवाड येथील भाजप जिल्हा पंचायत सदस्य असलेल्या गौडर यांची त्यांच्याच जिममध्ये हत्या करण्यात आली होती. या हत्येचा संशय विनय कुलकर्णी यांच्यावर व्यक्त करण्यात आला होता; त्यावेळी कुलकर्णी हे मंत्रीपदावर कार्यरत होते..Ankita Bhandari Murder : काय आहे अंकिता भंडारी खून प्रकरण? मुख्यमंत्र्यांनी दिले CBI चौकशीचे आदेश; जुन्या जखमा आणि नवा वाद!.सीबीआयच्या माहितीनुसार, सुपारी घेऊन हत्या करणाऱ्या मारेकऱ्यांनी धारवाडमधील सप्तपूर येथील गौडर यांच्या जिममध्ये त्यांच्यावर हल्ला केला आणि त्यांची निर्घृण हत्या केली. या हत्येमध्ये काँग्रेस आमदाराचा हात असल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर, हे प्रकरण तीव्र राजकीय वादाचा विषय बनले. गौडर यांच्या कुटुंबीयांच्या मागणीचा मान राखून, तत्कालीन भाजप सरकारने २०१९ मध्ये या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला. .सीबीआयने २०२० मध्ये या प्रकरणी आपले दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केले, ज्यामध्ये कुलकर्णी यांना मुख्य सूत्रधार म्हणून नमूद करण्यात आले होते. या दोषारोपपत्रात असा आरोप करण्यात आला होता की, कुलकर्णी हे गौडर यांना धारवाडमधील एक उदयोन्मुख राजकीय प्रतिस्पर्धी मानत होते आणि त्यांना संपवण्यासाठी त्यांनी सुपारी देऊन मारेकरी नेमले होते. सीबीआयने २०२० मध्ये कुलकर्णी यांना अटक केली होती. .ऑगस्ट २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना काही अटींच्या अधीन राहून जामीन मंजूर केला. या अटींमध्ये धारवाड जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास मनाई असण्याच्या अटीचाही समावेश होता. पण जून २०२५ मध्ये, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा आणि सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपांनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द केला..कुलकर्णी यांनी जानेवारी २०२६ मध्ये पुन्हा जामिनासाठी अर्ज केला; परंतु, न्यायालयीन औचित्याचे कारण देत उच्च न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळला. असे असले तरी, सर्व साक्षीदारांची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर, २७ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला. कुलकर्णी यांची आमदारकी जाण्याची शक्यता आहे.