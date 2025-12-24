'तडफडून तडफडून मरण्यापेक्षा..'; तलाकनंतर मुस्लिम महिलेने रडत रडत कापला 'Happily Divorced' केक, VIDEO पाहून अनेकांच्या डोळ्यात अश्रू

Divorce Freedom Celebration : घटस्फोट (तलाक) म्हटलं की दु:ख, अश्रू आणि तुटलेल्या स्वप्नांचीच आठवण होते. बहुतांश लोकांच्या मते घटस्फोटानंतर आयुष्य अधिक कठीण आणि एकाकी होतं. मात्र, सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओने ही पारंपरिक धारणा बदलून टाकली आहे. .या व्हिडिओमध्ये एक महिला घटस्फोटाचा (तलाक) शोक न करता, उलट आपल्या 'स्वातंत्र्याचा' उत्सव साजरा करताना दिसते. डोळ्यांत अश्रू, चेहऱ्यावर धैर्य आणि समोर ठेवलेला केक पाहून अनेक जण भावूक झाले आहेत..VIDEO : 'हे हिंदू राष्ट्र आहे…' म्हणत गोरक्षकाने फूटपाथवर बसून ख्रिसमसचे साहित्य विकणाऱ्यांना धमकावलं; त्यांना हाकलवून लावण्याचा प्रयत्न.सामान्यतः घटस्फोटानंतर व्यक्ती पूर्णपणे खचलेली दिसते. नातं तुटल्यावर जखमा भरून येण्याऐवजी अधिक खोल होतात, असा समाजाचा समज आहे; पण या महिलेने ही मानसिकता मोडून काढली. व्हायरल व्हिडिओत ती स्पष्टपणे सांगते की, तलाक म्हणजे आयुष्याचा शेवट नाही, तर एका नव्या सुरुवातीची संधी आहे. वेदनादायक नात्यात जगण्यापेक्षा स्वतःसाठी उभं राहणं केव्हाही चांगलं. म्हणूनच, हा व्हिडिओ लाखो लोकांपर्यंत पोहोचला असून, त्रासदायक नात्यात अडकलेल्या अनेकांसाठी तो प्रेरणादायी ठरत आहे..‘Happily Divorced’ केकनं वेधलं लक्षव्हिडिओमध्ये महिला आपल्या समोर केक ठेवून बसलेली दिसते. केकवर लिहिलं आहे, “Happily Divorced – 5 Years of Love Ends.” ही ओळ पाहून अनेकांना धक्का बसतो. केक कापण्यापूर्वी ती सांगते की जर नातं वेदनादायक बनलं असेल, तर स्वतःला मानसिक आणि भावनिक त्रास देण्यापेक्षा ते सोडणं अधिक योग्य आहे. कठीण निर्णय घेणं हे तडफडून तडफडून मरण्यापेक्षा नक्कीच चांगलं, असं ती ठामपणे म्हणते..केक कापताना ती भावूक होते, पण तिच्या चेहऱ्यावरचा आत्मविश्वास आणि धैर्य तिच्या निर्णयाची ताकद दाखवतो. या व्हिडिओसोबत महिलेने एक भावनिक कॅप्शनही लिहिलंय. त्यात ती म्हणते, की समाजानं लादलेला घटस्फोटाचा कलंक स्वीकारणं हे वेदनादायक नात्यात तडफडून संपण्यापेक्षा केव्हाही चांगलं आहे. तिच्या मते, समाजाचा कलंक कधीतरी नाहीसा होऊ शकतो, पण जर आयुष्यच संपलं तर काहीही परत मिळवता येत नाही. दुःखानंतरच खरा आनंद मिळतो आणि देव प्रत्येक गोष्ट आपल्या भल्यासाठीच करतो, असा विश्वास तिने व्यक्त केला आहे..सोशल मीडियावर व्हिडिओची जोरदार चर्चा‘उम्मे कुलसुम’ या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून शेअर करण्यात आलेला हा व्हिडिओ लाखो वेळा पाहिला गेला आहे. कमेंट सेक्शनमध्ये लोक महिलेच्या धाडसाचं भरभरून कौतुक करत आहेत. एका युजरनं लिहिलं, “तडफडून मरण्यापेक्षा स्वतःच्या वेदनांमधून बाहेर पडणं चांगलं.” तर दुसऱ्यानं म्हटलं, “ज्या नात्यात प्रेम आणि आदर नाही, ते नातं सोडण्यातच शहाणपण आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.