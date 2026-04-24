Viral Video: १२ हजार पगार, ९ तासांची ड्यूटी अन्...; माकड बनला कॉलेजला रक्षक, काय काम करतो? प्रशासनाचा भन्नाट निर्णय व्हायरल

जेव्हा तुम्ही कॉलेजमध्ये येता, तेव्हा अभ्यास, नवीन मित्र आणि नवीन अनुभव या तुमच्या सर्वात मोठ्या चिंता असतात. पण कल्पना करा, जर प्रत्येक पावलावर माकडं तुमचं स्वागत करत असतील तर? माझ्यावर विश्वास ठेवा, अलीगढच्या धर्म समाज महाविद्यालयात हीच परिस्थिती होती. माकडांची संख्या इतकी वाढली होती की ती विद्यार्थ्यांसाठी धोका बनली होती..माकडांच्या उपद्रवाचा सामना करण्यासाठी महाविद्यालय प्रशासनाने एक असे पाऊल उचलले आहे. ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. एका वानराला दरमहा १२,००० रुपये पगारावर कॅम्पस रक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. 'गोलू' नावाचा हा १२ वर्षांचा वानर सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत कॅम्पसचे माकडांपासून रक्षण करतो आणि त्याच्या उपस्थितीमुळे माकडांना आता कॅम्पसमध्ये येण्याचे धाडस होत नाही..प्राचार्य डॉ. मुकेश भारद्वाज सांगतात की, पूर्वी माकडांमुळे विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना त्रास होत होता. ते केवळ अन्नच चोरत नव्हते, तर पुस्तकेही फाडत आणि कधीकधी हल्लाही करत. त्यामुळे शिकण्याचे वातावरण पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. म्हणूनच महाविद्यालयाने हा अनोखा, किंबहुना अधिक प्रभावी निर्णय घेतला. गोलू आता केवळ एक रक्षक राहिलेला नाही, तर तो विद्यार्थ्यांचा मित्रही बनला आहे. .विद्यार्थी त्याच्यासोबत सेल्फी काढण्यासाठी गर्दी करतात आणि त्याला कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे वागवतात. त्याचे जेवणही खास तयार केलेले असते. वांगी, पपई, बटाटे, टोमॅटो आणि रोटी. विद्यार्थी यदा गौतम म्हणतो, "पूर्वी मला कॉलेजला यायलाही भीती वाटायची; जेवण आणणे अवघड होते. आता गोलूमुळे आम्हाला मनःशांती मिळाली आहे." त्याचप्रमाणे, माधुरी आणि अतुल शर्मा यांच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना असे वाटते की, गोलूच्या उपस्थितीने कॅम्पसचे वातावरण पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. जिथे एकेकाळी भीती आणि तणाव होता, तिथे आता सुरक्षितता आणि हास्य आहे. .ही कथा केवळ माकडांचा उपद्रव संपवण्याबद्दल नाही, तर एका लहानशा सूचनेच्या आणि धैर्याच्या जादूची आहे. एका 'गोलू'ने शाळेला पुन्हा एकदा अशा ठिकाणी कसे रूपांतरित केले, जिथे शिक्षण आणि आनंद एकत्र नांदतात. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही धर्म समाज कॉलेजला जाल, तेव्हा गोलूला बघायला विसरू नका, तो केवळ एक माकड नाही, तर त्या जागेची ओळख, सुरक्षेचे नाव आहे.