देश

Viral Video: १२ हजार पगार, ९ तासांची ड्यूटी अन्...; माकड बनला कॉलेजला रक्षक, काय काम करतो? प्रशासनाचा भन्नाट निर्णय व्हायरल

Monkey Guard News: धर्म समाज कॉलेजमध्ये एका माकडाला रक्षक म्हणून नोकरीवर ठेवण्यात आले असून त्याला १२,००० रुपये मासिक पगार दिला जातो. ही बातमी आता चर्चेचा विषय बनली आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

जेव्हा तुम्ही कॉलेजमध्ये येता, तेव्हा अभ्यास, नवीन मित्र आणि नवीन अनुभव या तुमच्या सर्वात मोठ्या चिंता असतात. पण कल्पना करा, जर प्रत्येक पावलावर माकडं तुमचं स्वागत करत असतील तर? माझ्यावर विश्वास ठेवा, अलीगढच्या धर्म समाज महाविद्यालयात हीच परिस्थिती होती. माकडांची संख्या इतकी वाढली होती की ती विद्यार्थ्यांसाठी धोका बनली होती.

