Viral Farmer Video : वय विसरला अन् लहान मुलासारखा पिकावरुन मारल्या उड्या! भरघोस पीक आल्यावर शेतकऱ्याचा तो आनंद पाहून तुमच्याही डोळ्यात येईल पाणी

Telangana Farmer’s Viral Video Wins Hearts : तेलंगणातील एका शेतकऱ्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून, त्याने लाखो लोकांची मने जिंकली आहेत. या व्हिडिओमध्ये शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर दिसणारा निरागस आनंद प्रत्येकाला भावूक करून जात आहे. आपल्या कष्टाचे फळ मिळाल्यानंतर व्यक्त झालेला हा आनंद लोकांना पुन्हा पुन्हा हा व्हिडिओ पाहण्यास भाग पाडत आहे..व्हिडिओमध्ये शेतात कापणी सुरू असल्याचे दिसून येते. संपूर्ण शेत पिकांनी बहरलेलं आहे आणि मजूर कापणीच्या कामात व्यस्त आहेत. याचदरम्यान, शेताच्या एका बाजूला उभा असलेला शेतकरी आनंदाने उड्या मारताना, जमिनीवर लोळताना आणि लहान मुलाप्रमाणे मनमोकळेपणाने हसताना दिसतो. त्याच्या प्रत्येक हालचालीतून त्याने घेतलेली मेहनत आणि त्याच्या कष्टांना मिळालेले यश स्पष्टपणे जाणवते..Konkan Nuclear Project : कोकणात अदानी अन् रिलायन्सची एन्ट्री! लाखो कोटींची गुंतवणूक, 'या' तीन जागांवर साकारणार महाप्रकल्प; राज्य सरकारचा मोठा करार.महिनोनमहिने केलेल्या परिश्रमाचे फळ अखेर मिळाल्याचा आनंद त्याच्या चेहऱ्यावर ओसंडून वाहताना दिसतो. विशेष म्हणजे, समाज काय म्हणेल याची पर्वा न करता त्याने आपला आनंद मनमोकळेपणाने व्यक्त केला. अनेकदा वय, परिस्थिती किंवा सामाजिक बंधनांमुळे लोक आपल्या भावना दाबून ठेवतात. मात्र, या शेतकऱ्याने त्या सर्व चौकटी मोडून आपल्या आनंदाला मुक्त वाट करून दिली..शेती हे केवळ बियाणे पेरणे आणि पीक काढणे इतक्यावर मर्यादित नसते. त्यामागे असते अथक मेहनत, अनेक संकटांचा सामना आणि उद्याच्या आशेवर जगण्याची जिद्द. जमीन तयार करण्यापासून ते पेरणी, खत-पाणी, पिकांची निगा आणि रोगांपासून संरक्षण अशा प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्याला सतत मेहनत घ्यावी लागते. त्याचबरोबर हवामानाची अनिश्चितता, कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, कीटकांचा प्रादुर्भाव आणि बाजारातील दरांचा प्रश्न अशा अनेक संकटांना त्याला सामोरे जावे लागते..या सगळ्या अडचणी असूनही शेतकरी कधीच हार मानत नाही. तो पुन्हा नव्या आशेने शेतात उतरतो आणि मेहनत करत राहतो. त्यामुळेच जेव्हा त्याच्या शेतात भरघोस पीक येते, तेव्हा तो आनंद त्याच्यासाठी एखाद्या सणापेक्षा कमी नसतो. हा व्हायरल व्हिडिओ केवळ एका शेतकऱ्याच्या आनंदाचा नाही, तर देशातील प्रत्येक मेहनती शेतकऱ्याच्या संघर्ष आणि जिद्दीचा जिवंत पुरावा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.