VIDEO : 'देव कोणत्या रूपात भेटेल, सांगता येत नाही…'; मंदिराबाहेर बसलेला कुत्रा देतोय 'आशीर्वाद', पाहा मनाला भिडणारा व्हिडिओ

Viral Dog Blessing Video : सोशल मीडियावर दररोज अनेक अनोखे आणि मनाला भिडणारे व्हिडिओ पाहायला मिळतात. मात्र, अलीकडेच व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओने नेटिझन्सची मने अक्षरशः जिंकून घेतली आहेत. .या व्हिडिओमध्ये मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर शांतपणे बसलेला एक कुत्रा दर्शन करून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला आपल्या पंजाने जणू "आशीर्वाद" देताना दिसतोय. हे दृश्य पाहून अनेक जण थक्क झाले आणि म्हणाले, "देव कोणत्या रूपात भेटेल, सांगता येत नाही…" त्यामुळे हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत असून चर्चेचा विषय ठरला आहे..VIDEO : सोनं मागवलं, पण पॅकेटमध्ये निघालं 1 रुपयाचं नाणं! 'स्विगी ऑर्डर'ने उडाली खळबळ, ऑनलाइन फसवणुकीचा नवा प्रकार?.प्रत्येक भक्ताला प्रेमाने 'आशीर्वाद'व्हिडिओमध्ये दिसते की, हा कुत्रा मंदिराच्या दरवाजाजवळ बसून भक्तांनी प्रार्थना करून बाहेर येताच आपला पंजा पुढे करतो. अनेक भक्त त्याच्या या हावभावाने भारावून जाऊन त्याला स्पर्श करतात किंवा प्रेमाने थोपटतात. त्याच्या भोवती असलेले इतर लोकही हे दृश्य कौतुकाने पाहतात. अनेकांनी याला "सुंदर क्षण" असे संबोधले आहे. एका युजरने याला "हा खरा द्वारपाल! भेदभाव न करता सर्वांना आशीर्वाद देतो.", अशी कमेंट केलीये..हृदयाला स्पर्श करणारा व्हिडिओया व्हिडिओवर वापरकर्त्यांनी मनोरंजक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींना हे दृश्य दैवी वाटले, तर अनेकांनी लिहिले की खरी भक्ती म्हणजे सर्व सजीवांवर प्रेम करणे, मग ते मनुष्य असोत किंवा प्राणी. काही वापरकर्त्यांनी या कुत्र्याच्या वर्तनाचा संबंध मंदिरातील सकारात्मक आणि पवित्र वातावरणाशी जोडला. त्यांनी सांगितले, की जिथे श्रद्धा आणि शांतता असते, तिथे प्राण्यांनाही ते सकारात्मक ऊर्जा जाणवते. हा हृदयाला स्पर्श करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर लाखो वेळा पाहिला गेला आहे..जगात सर्वात इमानदार प्राणी कोण असेल, तर तो म्हणजे कुत्रा! याबाबत कोणतीही शंका नाही. महाराष्ट्रातील सिद्धटेक येथील सिद्धिविनायक मंदिरात एक कुत्रा भक्तांना आशीर्वाद देताना आणि त्यांच्याशी हात मिळवत असल्याचा एक व्हिडिओ याच गोष्टीची पुन्हा प्रचिती देताना दिसतोय. याचा हा व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे.