देश

VIDEO : 'देव कोणत्या रूपात भेटेल, सांगता येत नाही…'; मंदिराबाहेर बसलेला कुत्रा देतोय 'आशीर्वाद', पाहा मनाला भिडणारा व्हिडिओ

Devotees Amazed as Temple Dog Offers Blessings : अनेक भक्त त्याच्या या हावभावाने भारावून जाऊन त्याला स्पर्श करतात किंवा प्रेमाने थोपटतात. त्याच्या भोवती असलेले इतर लोकही हे दृश्य कौतुकाने पाहतात.
Viral Dog Blessing Video

Viral Dog Blessing Video

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Viral Dog Blessing Video : सोशल मीडियावर दररोज अनेक अनोखे आणि मनाला भिडणारे व्हिडिओ पाहायला मिळतात. मात्र, अलीकडेच व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओने नेटिझन्सची मने अक्षरशः जिंकून घेतली आहेत.

Loading content, please wait...
temple
Dog
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com