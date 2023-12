Video: शेवटी आईचं काळीज! रेल्वे अंगावरुन जात असताना शरिराची ढाल करत मुलांना वाचवलं

नवी दिल्ली- अंगावर काटा आणणारा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. बिहारमधील बाढ रेल्वे स्टेशनवरील हा व्हिडिओ आहे. व्हिडिओमध्ये दिसतंय की रेल्वे अंगावरुन जात असताना एक महिला आपल्या शरीराची ढाल करुन दोन लहान मुलांचं संरक्षण करत आहे. रेल्वे रुळावरुन जात असताना तिने आपल्या दोन्ही चिमुकल्यांना सुरक्षित ठेवलंय.

मिळालेल्या माहितीनुसार, महिला आणि तिची दोन लहान मुलं बेगुसराई येथून दिल्ली येथे निघाले होते. बागलपूर ते दिल्ली प्रवास करणारी विक्रमशीला एक्स्प्रेस रेल्वे फलाटावर आली होती. यावेळी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याने महिला तिच्या दोन मुलांसह रुळावर पडली. (viral video A woman and her two children miraculously survived after a train went over them at Bihar railway station)