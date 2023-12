Viral Video: काय सांगता! मगरीच्या तोंडातून चक्क जिवंत व्यक्ती आला बाहेर; काय आहे व्हिडिओचं सत्य?

नवी दिल्ली- मगरीची भीती जवळपास सगळ्यांनाच वाटते. त्यातल्या त्यात मगरीचा आकार मोठा असल्यास तर धडकीच भरते. त्यामुळे कोणीही मगरीच्या जवळ देखील जाण्याचा प्रयत्न करत नाही. पण, सध्या एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यात चक्क मगरीच्या तोंडातून एक जिवंत व्यक्त बाहेर येताना दिसत आहे. (Video Of Man Coming Out Of Crocodile Jaw Alive Goes Viral what is The Truth)

सोशल मीडियावरील व्हायरल व्हिडिओ पाहून लोकांनीही बोट तोंडात घालून घेतलं. या व्हिडिओबाबत वेगवेगळ्या चर्चा होऊ लागल्या. पण, व्हिडिओ मागे वेगळंच सत्य असल्याचं समोर येत आहे. व्हिडिओ नीट पाहिला तर कळून येतंय की काहीतरी घोळ आहे. कारण, मगरीच्या मुखातून जीवंत व्यक्ती कोणतीही इजा न होता बाहेर येणे हे जवळपास अशक्य आहे किंवा चित्रपटामध्येच शक्य आहे.