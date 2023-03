Viral Video: पॅरोल संपला! राम रहिमला घेऊन दहा गाड्यांचा ताफा तुरुंगाकडं रवाना

रोहतक : बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेला डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख आणि स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरु गुरमीत राम रहिम पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर होता. पण आता ४० दिवसांचा पॅरोल संपल्यानं त्याची पुन्हा तुरुंगात रवानगी झाली आहे. त्याला तुरुंगात मोठा सुरक्षा व्यवस्थेत नेण्यात आलं, यावेळी सुमारे १० ते १५ गाड्यांचा ताफा तुरुंगाकडं रवाना झाला. याचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. (Viral Video Grmeet Ram Rahim Parole is over a convoy of ten cars took him to Sunariya jail)

राम रहीम सध्या रोहतकच्या सुनारिया जेलमध्ये शिक्षा भोगत आहे. २० जानेवारी २०२३ ला त्याला जेव्हा ४० दिवसांचा पॅरोल मंजूर झाला होता तेव्हा ही बातमी कळताच त्याच्या आश्रमामध्ये स्वागताची जंगी तयारी सुरु झाली होती. गेल्या वर्षी १४ ऑक्टोबर रोजी गुरमीत राम रहीम याला ४० दिवसांचा पॅरोल मिळाला होता. या पॅरोलच्या कालावधीत तो उत्तर प्रदेशच्या त्याचा बरनावा आश्रमामध्ये गेला होता.

दोन शिष्यांवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली राम रहीम शिक्षा भोगत आहे. यानंतर त्याला दोनदा पॅरोलची रजा मंजूर झाली आहे. माजी डेराप्रमुखांच्या जयंती कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी त्यानं या रजेसाठी अर्ज केला होता.

15 ऑक्टोबरला आला होता बाहेर

डेरा प्रमुख राम रहीम 15 ऑक्टोबर 2022 रोजी पॅरोलवर तुरुंगातून बाहेर आला होता. चाळीस दिवस तो बर्नावा येथील डेरा सच्चा सौदा आश्रमात राहिला होता. त्यावेळी त्याच्यासोबत मुलगी हनीप्रीत आणि इतर कुटुंबीयही होते. राम रहीमनं डेरामध्ये दिवाळी आणि डेरा संस्थापकाची जयंतीही साजरी केली होती. तसेच या पॅरोलच्या काळात राम रहीमनं ऑनलाइन सत्संगही केला होता.