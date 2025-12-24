देश

VIDEO : धक्कादायक! मुलांच्या भांडणातून थेट मारहाण, महिलेची लहान मुलाला थप्पड मारत शिवीगाळ; हिंसाचाराचा व्हिडिओ पाहून संताप

Viral Video of Parents Assaulting Child Shocks Social Media : सार्वजनिक ठिकाणी मुलांच्या वादात पालकांनी थेट मारहाण केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, या घटनेमुळे बालसुरक्षा आणि पालकांच्या जबाबदारीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Parents Assault Child : सोशल मीडियावर सध्या वेगाने व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये एका महिलेने लहान मुलाला थप्पड मारत शिवीगाळ केल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. या व्हिडिओत मुलगा अत्यंत घाबरलेला आणि असहाय्य अवस्थेत दिसतोय. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन लहान मुलांमध्ये किरकोळ कारणावरून वाद झाला होता; मात्र महिलेने परिस्थिती शांत करण्याऐवजी ती अधिक चिघळवली आणि दुसऱ्या मुलावर थेट हल्ला केला.

