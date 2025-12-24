VIDEO : धक्कादायक! मुलांच्या भांडणातून थेट मारहाण, महिलेची लहान मुलाला थप्पड मारत शिवीगाळ; हिंसाचाराचा व्हिडिओ पाहून संताप

Parents Assault Child : सोशल मीडियावर सध्या वेगाने व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये एका महिलेने लहान मुलाला थप्पड मारत शिवीगाळ केल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. या व्हिडिओत मुलगा अत्यंत घाबरलेला आणि असहाय्य अवस्थेत दिसतोय. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन लहान मुलांमध्ये किरकोळ कारणावरून वाद झाला होता; मात्र महिलेने परिस्थिती शांत करण्याऐवजी ती अधिक चिघळवली आणि दुसऱ्या मुलावर थेट हल्ला केला..पुरुषही मारहाणीसाठी पुढे सरसावतोव्हिडिओमध्ये महिलेबरोबर असलेला एक पुरुषही मुलाला मारण्यासाठी पुढे सरकताना दिसतो. हे दृश्य पाहून अनेकजण संतप्त झाले आहेत. लहान मुलगा घाबरून गेलेला दिसत असताना प्रौढांकडून असा हिंसक प्रकार घडणे अनेकांना अस्वस्थ करणारे ठरत आहे. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, मुलांमधील साधा वाद अशा हिंसाचारात रूपांतरित होणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे..Viral Video : डॉक्टर की गुंड? सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी गेलेल्या रुग्णाला डॉक्टरकडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; व्हायरल व्हिडिओने खळबळ.मध्यस्थी करणाऱ्या व्यक्तीवर संतापव्हिडिओत जवळ बसलेला आणखी एक पुरुष महिलेला थांबवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. तो महिलेला उद्देशून, “तुम्ही चूक करत आहात, मुलाला मारू नका,” असे सांगतो. मात्र, यामुळे महिलेसोबत असलेल्या पुरुषाचा संताप वाढतो. व्हिडिओ याच ठिकाणी संपतो, त्यामुळे त्यानंतर नेमके काय घडले याबाबत माहिती अस्पष्ट आहे..VIDEO : 'हे हिंदू राष्ट्र आहे…' म्हणत गोरक्षकाने फूटपाथवर बसून ख्रिसमसचे साहित्य विकणाऱ्यांना धमकावलं; त्यांना हाकलवून लावण्याचा प्रयत्न.व्हिडिओ कुठला? स्थानाबाबत संभ्रमही घटना पंजाबमध्ये घडल्याचा दावा केला जात आहे. तथापि, या दाव्याला अद्याप कोणताही अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली असून अनेकांनी या प्रकारावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत..सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियाएका वापरकर्त्याने लिहिले, की हा मुलांमधील किरकोळ वाद होता आणि तो समुपदेशनाच्या माध्यमातून सहज सोडवता आला असता. दुसऱ्या वापरकर्त्याने म्हटले, की अशा प्रकारचे वर्तन मुलांच्या मनावर वाईट परिणाम करते. आणखी एका वापरकर्त्याने व्हिडिओ पाहणे अत्यंत धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया दिली. तसेच, महिलेच्या गैरवर्तनाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या पुरुषाचे अनेकांनी कौतुक केले आहे. सध्या या व्हिडिओची सत्यता, तसेच नेमके स्थान याबाबत कोणतेही अधिकृत विधान जारी करण्यात आलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.