Ind vs Nz : भल्या पहाटे विराट पोहोचला उज्जैन मंदिरात; मैदानावर उतरण्यापूर्वी घेतला महाकालचा आशीर्वाद! भस्म आरतीचा video viral

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना रविवारी, १८ जानेवारी रोजी इंदूरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. हा निर्णायक सामना जिंकण्यासाठी आणि मालिकेवर कब्जा करण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज झाली आहे. या महत्त्वाच्या लढतीपूर्वी विराट कोहली आणि कुलदीप यादव यांनी शनिवारी पहाटे महाकालेश्वराचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद घेतले..भस्म आरतीत सहभाग आणि ध्यानधारणाविराट आणि कुलदीप पहाटे ४ वाजता होणाऱ्या भस्म आरतीला उपस्थित होते. यावेळी विराटने पारंपरिक वेशभूषा परिधान केली होती. आरतीदरम्यान दोन्ही खेळाडू पूर्णपणे भक्तीत तल्लीन झालेले पाहायला मिळाले. साधारण दोन तास चालणाऱ्या या विधीनंतर त्यांनी नंदी हॉलमध्ये बसून प्रार्थना केली..कुलदीप यादवच्या भावना -"वर्ल्ड कपसाठी हवा देवाचा आशीर्वाद" दर्शन घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कुलदीप यादव म्हणाला, "हा अनुभव खूपच सुखद होता. ९ वर्षांपूर्वी मी पहिल्यांदा येथे आलो होतो. येथे आल्यावर खूप शांतता आणि समाधान मिळते. ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारताने चांगली कामगिरी करावी, हीच महाकाल चरणी प्रार्थना आहे.'.विराट कोहलीची नजर नंबर-१ रँकिंगवरविराट कोहली सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडेत त्याने ९३ धावांची खेळी करून आयसीसी वनडे रँकिंगमध्ये पुन्हा एकदा नंबर-१ स्थान पटकावले आहे. २०२१ नंतर विराट पहिल्यांदाच पहिल्या स्थानी पोहोचला आहे. दुसऱ्या सामन्यात तो स्वस्तात बाद झाला असला, तरी इंदूरच्या मैदानावर मोठी खेळी करून आपले अव्वल स्थान टिकवून ठेवण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल..मालिकेची स्थितीसध्या ही वनडे मालिका १-१ अशा बरोबरीत आहे. भारताने पहिला सामना ४ गडी राखून जिंकला होता, तर दुसऱ्या सामन्यात न्यूझीलंडने ७ गडी राखून विजय मिळवत पुनरागमन केले. त्यामुळे उद्याचा इंदूरमधील सामना 'करो या मरो' असा असणार आहे..