Forbes India : 'विराट'च एक नंबर; खेळाडूंनाच नाही, तर 'या' बॉलिवूड सेलेब्रिटींना टाकले मागे!

नवी दिल्ली : प्रतिष्ठित 'फोर्ब्स' मासिकाने 2019मधील भारतातील 100 नामांकितांची यादी नुकतीच जाहीर केली आहे. यात कमाईच्या स्तरावर भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार विराट कोहली हा प्रथम स्थानावर झळकला आहे. त्याने सचिन तेंडुलकर, महेंद्रसिंह धोनी आणि रोहित शर्मा या क्रिकेटपटूंना 'धोबीपछाड' दिला आहेच, शिवाय सलमान खान, शाहरुख खान आणि अक्षय कुमार अशा बॉलिवूडच्या 'दादा' अभिनेत्यांनाही मागे टाकले आहे.

'फोर्ब्स'ची ही यादी कोणत्याही प्रसिद्ध, नामांकित व्यक्तींचे करिअर, त्यांची कमाई, सोशल मीडियावर त्यांची प्रसिद्धी आणि त्यांच्या- त्यांच्या क्षेत्रातील यशाचे मूल्यमापन या आधारावर तयार केली जाते. गेल्या वर्षी या यादीत सलमान खान सर्वोच्च स्थानी, तर विराट दुसऱ्या स्थानावर होता. या वेळी विराट कोहलीने त्याला मागे टाकले आहे.

Indian cricket team captain @imVkohli becomes the first-ever sportsperson to top the #ForbesIndiaCeleb100 list, with a prolific run scoring spree and a glut of endorsements. Click here for full list https://t.co/7bW2G2ODYI@imVkohli pic.twitter.com/3twvGRULtJ — Forbes India (@forbes_india) December 19, 2019

विराटच्या कमाईने 252.72 कोटी रुपयांचा उच्चांकी टप्पा गाठला आहे. गेल्या वर्षी तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अक्षय कुमारने या वर्षी तीन हिट चित्रपट देत 'फोर्ब्स'च्या यादीतही यशाची कमान चढती ठेवली आहे. त्याने 293.25 कोटी रुपये कमाईसह दुसरे स्थान मिळविले आहे.

बॉलिवूडचा 'दबंग' सलमान खानने या वर्षी 229.25 कोटींची कमाई केली असून, त्याची पहिल्या स्थानावरून तिसऱ्या स्थानावर घसरण झाली आहे. 'शहेनशहॉं' अमिताभ बच्चन यांनी या वर्षी उंच उडी मारत सातव्यावरून चौथ्या क्रमांकावर बाजी मारली आहे. त्यांची कमाई आहे 239.25 कोटी रुपये एवढी.

'झिरो' चित्रपटानंतर 'किंग खान' शाहरुख खान याची चित्रपट कारकीर्द यंदा फारशी सुखावह ठरली नसली, तरी त्याची 'ब्रॅंड व्हॅल्यू' कमी झाली नसल्याचे यादीतील त्याच्या कामगिरीवरून दिसून येते. 124.38 कोटींसह तो सहाव्या क्रमांकावर आहे. भारतीय क्रिकेटमध्ये 'कॅप्टन कूल' म्हणून ओळखला जाणारा महेंद्रसिंह धोनी पाचव्या स्थानावर आहे. त्याने यंदा 135.93 कोटी कमावले आहेत.

'ऑस्कर'साठी भारताकडून निवड झालेला 'गली बॉय'चा नायक रणवीर सिंहने सातवा क्रमांक मिळविला आहे. त्याची कमाई 118.2 कोटी आहे. याच चित्रपटातील त्याची नायिका आलिया भट्टने त्याच्यामागोमाग आठवे स्थान मिळविले असून 59.21 कोटी रुपयांची कमाई तिने केली आहे. रणवीरची 'रिअल लाइफ'मधील पत्नी आणि अभिनेत्री दीपिका पदुकोण 48 कोटींसह दहाव्या स्थानी आहे. नववा क्रमांक 'क्रिकेटचा देव' सचिन तेंडुलकरने पटकावला आहे. त्याची कमाई 79.96 कोटी रुपये आहे.

The 2019 Forbes India Celebrity 100 list is now LIVE! For the first time ever, a cricketer—@imVkohli—tops the list, pushing Bollywood biggie @BeingSalmanKhan down from #1 to #3. Check out the full list here https://t.co/7bW2G36fni #ForbesIndiaCeleb100 pic.twitter.com/IfnUNkNcpw — Forbes India (@forbes_india) December 19, 2019

मराठमोळ्या अजय-अतुलची यशाची कमान

'फोर्ब्स'च्या 2019च्या यादीत सचिन तेंडुलकर, माधुरी दीक्षित-नेने या दिग्गजांसह अजय-अतुल या मराठी संगीतकार जोडगोळीने स्थान मिळविले आहे. हिंदी चित्रपट संगीतक्षेत्रात या बंधूंनी वेगळा ठसा उमटविला आहे. कमाईच्याबाबतीत त्यांनी ऋतिक रोशन, कॅटरिना कैफ, प्रियांका चोप्रा, रोहित शर्मा, अनुष्का शर्मा, वरुण धवन, आयुष्मान खुराणा अशी विविध क्षेत्रांतील मंडळी आणि दक्षिणेतील 'स्टार' महेश बाबू यालाही मागे टाकले आहे. अजय-अतुल यांची यंदाची कमाई 77.71 कोटी रुपये आहे.

यादीतील चमकते तारे आणि त्यांची कमाई (आकडे कोटींत)

1) विराट कोहली : 252.72

2) अक्षय कुमार : 293.25

3) सलमान खान : 229.25

4) अमिताभ बच्चन : 239.25

5) महेंद्रसिंह धोनी : 135.93

6) शाहरुख खान : 124.38

7) रणवीरसिंह : 118.2

8) आलिया भट्ट : 59.21

9) सचिन तेंडुलकर : 79.96

10) दीपिका पदुकोण : 48

12) अजय देवगण : 94

13) रजनीकांत : 100

14 ) प्रियांका चोप्रा : 23.4

15) आमीर खान : 85

22) अजय-अतुल : 77.91