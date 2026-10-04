Honey Trap Case : पाकिस्तानी महिला हेराच्या जाळ्यात अडकला नौदलाचा जवान

विशाखापट्टणम : पाकिस्तानी महिला गुप्तहेराच्या ‘हनीट्रॅप’मध्ये अडकून भारतीय नौदलाची अत्यंत गोपनीय व संवेदनशील माहिती पुरवणाऱ्या एका जवानाला सुरक्षा यंत्रणांनी अटक केली आहे. आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या ‘काउंटर इंटेलिजन्स’ (CI) पथकाने कोईम्बतूर येथील नौदलाच्या प्रशिक्षण केंद्रातून ही धडक कारवाई केली. देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाची सागरी माहिती शत्रू देशाच्या हाती लागल्याचे उघडकीस आल्याने संरक्षण वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..पश्चिम बंगालचा रहिवासी, २०१४ मध्ये भरतीप्रदीप मुखर्जी (वय ३१) असे अटक करण्यात आलेल्या नाविकाचे नाव असून तो मूळचा पश्चिम बंगालचा रहिवासी आहे. मुखर्जी २०१४ मध्ये भारतीय नौदलात नाविक म्हणून भरती झाला होता आणि सध्या तो विशाखापट्टणम येथील नौदलाच्या ‘पूर्व कमांड’मध्ये (Eastern Naval Command) सेवेत होता. कोईम्बतूर येथील नौदलाच्या ‘आयएनएस अग्रणी’ (INS Agrani) या नेतृत्व प्रशिक्षण केंद्रात तो व्यवस्थापन विकास अभ्यासक्रमासाठी गेला होता. तिथे सुमारे आठवडाभरापासून वास्तव्यास असताना ३ ऑक्टोबर रोजी त्याला अटक करण्यात आली..सोशल मीडियावरून ओळख अन् हनीट्रॅपपाकिस्तानी महिला गुप्तहेराने काही महिन्यांपूर्वी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रदीप मुखर्जीशी संपर्क साधला होता. संभाषणातून तिने त्याला आपल्या प्रेमजाळ्यात ओढले. या ऑनलाईन ओळखीचा गैरफायदा घेत तिने विशाखापट्टणम नौदल तळावरील युद्धनौका, जहाजांची हालचाल, सामरिक संसाधने आणि नौदलाच्या मोहिमांच्या संदर्भातील अतिसंवेदनशील माहिती मुखर्जीकडून मिळवली..डिजिटल हालचालींवरून फुटले बिंगसीमापार हेरगिरी आणि देशविरोधी कारवायांवर लक्ष ठेवणाऱ्या ‘सीआय’ पथकाला जवानाच्या संशयास्पद डिजिटल हालचालींचा सुगावा लागला होता. त्यानंतर तपास यंत्रणांनी त्याच्यावर बारीक पाळत ठेवली. ठोस पुरावे हाती येताच त्याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याने पाकिस्तानी गुप्तहेराला आणखी कोणती संवेदनशील माहिती पुरवली आहे आणि यामागे मोठे रॅकेट कार्यरत आहे का, याचा कसून तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.