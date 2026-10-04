देश

Honey Trap Case : पाकिस्तानी महिला हेराच्या जाळ्यात अडकला नौदलाचा जवान

विशाखापट्टणम नौदल तळाची सामरिक माहिती शत्रूच्या हाती; आंध्र प्रदेश 'सीआय'ने कोईम्बतूरमधून आवळल्या मुसक्या
Trapped in Pakistani Honeytrap; Arrested in Visakhapatnam for Leaking Classified Information

Trapped in Pakistani Honeytrap; Arrested in Visakhapatnam for Leaking Classified Information

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विशाखापट्टणम : पाकिस्तानी महिला गुप्तहेराच्या ‘हनीट्रॅप’मध्ये अडकून भारतीय नौदलाची अत्यंत गोपनीय व संवेदनशील माहिती पुरवणाऱ्या एका जवानाला सुरक्षा यंत्रणांनी अटक केली आहे. आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या ‘काउंटर इंटेलिजन्स’ (CI) पथकाने कोईम्बतूर येथील नौदलाच्या प्रशिक्षण केंद्रातून ही धडक कारवाई केली. देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाची सागरी माहिती शत्रू देशाच्या हाती लागल्याचे उघडकीस आल्याने संरक्षण वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Pakistan
Coimbatore South constituency
Coimbatore
Navy Chief
Indian Navy
Pune honey trap case
Indian sailors safety
Pakistan army operations
over-the-counter herbal medicines
Vishakhapatnam school student death
safety of sailors in India
Indian sailors safety measures
rescue operations for kidnapped sailors
Marathi News Esakal
www.esakal.com