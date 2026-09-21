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Vishwa Shanti Yatra : आंतरिक शांतीतून विश्वशांती; अभूतपूर्व 'विश्व शांती यात्रा २०२६'चे आयोजन

अखिल भारतीय आध्यात्मिक समिती (ABAS) तर्फे अभूतपूर्व विश्व शांती यात्रा २०२६चे आयोजन.
Vishwa Shanti Yatra 2026

Vishwa Shanti Yatra 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भारत - उत्तर भारतातील पर्वतरांगांपासून दक्षिणेच्या समुद्रकिनाऱ्यांपर्यंत, पूर्वेच्या चैतन्यमय वातावरणापासून पश्चिमेच्या विस्तीर्ण भूभागापर्यंत, भारत आपल्या विलक्षण विविधतेसह एका सार्वत्रिक भावनेसाठी एकत्र आला – शांती.

३५ हून अधिक ठिकाणी १०,००० हून अधिक नागरिकांच्या सहभागाने, अखिल भारतीय आध्यात्मिक समिती (ABAS) आयोजित विश्व शांती यात्रा २०२६ ही देशभरातील एकता, सौहार्द आणि सामूहिक चेतनेची प्रभावी अभिव्यक्ती ठरली.

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