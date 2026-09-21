Vishwa Shanti Yatra : आंतरिक शांतीतून विश्वशांती; अभूतपूर्व 'विश्व शांती यात्रा २०२६'चे आयोजन

भारत - उत्तर भारतातील पर्वतरांगांपासून दक्षिणेच्या समुद्रकिनाऱ्यांपर्यंत, पूर्वेच्या चैतन्यमय वातावरणापासून पश्चिमेच्या विस्तीर्ण भूभागापर्यंत, भारत आपल्या विलक्षण विविधतेसह एका सार्वत्रिक भावनेसाठी एकत्र आला – शांती.३५ हून अधिक ठिकाणी १०,००० हून अधिक नागरिकांच्या सहभागाने, अखिल भारतीय आध्यात्मिक समिती (ABAS) आयोजित विश्व शांती यात्रा २०२६ ही देशभरातील एकता, सौहार्द आणि सामूहिक चेतनेची प्रभावी अभिव्यक्ती ठरली..भौगोलिक सीमा ओलांडणाऱ्या या यात्रेने भारताची समृद्ध सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक विविधता एका समान संदेशाभोवती एकत्र आणली – I AM PEACE – मीच शांती आहे. विविध परंपरा, पिढ्या, समुदाय, भाषा आणि सांस्कृतिक अभिव्यक्ती एकत्र आल्या आणि शांतीची सुरुवात व्यक्तीच्या अंतर्मनातून होते आणि तिची अभिव्यक्ती संपूर्ण जगात उमटते, हा विचार अधोरेखित झाला.या संपूर्ण उपक्रमाच्या केंद्रस्थानी होता संदेश “आंतरिक शांतीतून विश्वशांती.” अधिक शांततामय जगाच्या निर्मितीत आपलीही भूमिका आहे, याची जाणीव करून देत विश्व शांती यात्रेने प्रत्येक व्यक्तीला शांतीची निवड करण्याचे आवाहन केले..ही निवड आपल्या कुटुंबापासून समुदायापर्यंत, राष्ट्रापासून संपूर्ण जगापर्यंत प्रभाव निर्माण करू शकते. प्रेमावतार मैत्रेय दादाश्रीजी यांच्या प्रेरणेतून आलेला “I Am Peace – मीच शांती आहे” हा संदेश देशभर तसेच जगातील विविध भागांत शांतता फेऱ्या, मानवी साखळ्या, संदेशफलक, संवाद आणि विविध सामूहिक उपक्रमांमधून प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळाला.या यात्रेतील एक प्रमुख आकर्षण म्हणजे मैत्रेय दादाश्रीजी यांच्या कृपा व आशीर्वादाने विश्व शांती प्रार्थनेचा शुभारंभ. या प्रार्थनेद्वारे शांती, करुणा आणि एकजुटीच्या सामूहिक भावनेत मानवतेला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. भारताच्या सीमा ओलांडून या संदेशाचा प्रभाव २३ हून अधिक देशांमधील १०० हून अधिक शहरांपर्यंत पोहोचला. विविध देशांतील नागरिकांच्या सहभागाने शांती ही संपूर्ण मानवतेला जोडणारी सार्वत्रिक भाषा आहे, हा संदेश अधिक दृढ झाला..विश्व शांती यात्रा ही राजकीय पक्षनिरपेक्ष आणि सर्व श्रद्धांप्रती समान आदराची पहल होती. विविध पार्श्वभूमी, श्रद्धा, व्यवसाय, वयोगट आणि समुदायांतील नागरिकांचे या यात्रेत स्वागत करण्यात आले. विश्व शांती यात्रा २०२६ने एक साधा, पण सामर्थ्यशाली संदेश दिला – विश्वशांतीची सुरुवात कुठेतरी दूरवरून नव्हे, तर प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वतःच्या निर्णयातून होऊ शकते: मी शांतीची निवड करतो. मीच शांती आहे.www.abastrust.org.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.