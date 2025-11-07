Jana Gana Mana Controversy : 'जन गण मन' हे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या स्वागतासाठी रचलेले गीत; भाजप खासदाराच्या वादग्रस्त वक्तव्याने खळबळ

बंगळूर : खासदार विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी (Vishweshwar Hegde Kageri) ‘जन गण मन’ हे राष्ट्रगीत एका ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या (British Officer) स्वागतासाठी रचलेले गाणे असल्याचे सांगितल्यानंतर वाद निर्माण झाला आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंती समारंभाचा भाग म्हणून बुधवारी होन्नावर येथे आयोजित ‘वॉक फॉर युनिटी’ कार्यक्रमाच्या उद्घाटनानंतर ते बोलत होते..बंकिमचंद्र चॅटर्जी (Bankimchandra Chatterjee) यांनी लिहिलेले ‘वंदे मातरम्’ हे ‘जन गण मन’च्या समतुल्य आहे. ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रगीत बनविण्यासाठी खूप दबाव होता. तथापि, आपल्या पूर्वजांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या स्वागतासाठी ‘जन गण मन’ आणि ‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रगीत रचले होते, असे ते म्हणाले..Dalit CM : सिद्धरामय्यांचा उत्तराधिकारी कोण? कर्नाटकात दलित मुख्यमंत्रिपदाची चर्चा पुन्हा तापली, 'या' चार नेत्यांची नावे अग्रभागी.‘वंदे मातरम्’ या गाण्याने स्वातंत्र्यलढ्याला प्रेरणा दिली. स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानामुळे ‘वंदे मातरम्’ नेहमीच आपल्याला प्रेरणा देत आले आहे. हे गाणे १५० वर्षे जुने आहे. ‘वंदे मातरम्’ सर्वत्र जपले पाहिजे. ते सर्वत्र प्रतिध्वनीत झाले पाहिजे, असे ते म्हणाले..कागेरी यांच्या विधानावर जोरदार टीका करणारे मंत्री प्रियांक खर्गे म्हणाले, ‘आणखी एक दिवस. आरएसएसचा आणखी एक व्हॉट्सअॅप इतिहासाचा धडा! खासदार कागेरी यांनी दावा केला आहे की, आपले राष्ट्रगीत ‘ब्रिटिश स्वागतगीत’ आहे. हा शुद्ध मूर्खपणा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.