Jana Gana Mana Controversy : 'जन गण मन' हे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या स्वागतासाठी रचलेले गीत; भाजप खासदाराच्या वादग्रस्त वक्तव्याने खळबळ

MP Vishweshwar Hegde Kageri’s remark on ‘Jana Gana Mana’ stirs controversy : होन्नावर येथे झालेल्या ‘वॉक फॉर युनिटी’ कार्यक्रमात खासदार विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी ‘जन गण मन’ ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या स्वागतासाठी रचले असल्याचे म्हटल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
बंगळूर : खासदार विश्‍वेश्‍वर हेगडे-कागेरी यांनी (Vishweshwar Hegde Kageri) ‘जन गण मन’ हे राष्ट्रगीत एका ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या (British Officer) स्वागतासाठी रचलेले गाणे असल्याचे सांगितल्यानंतर वाद निर्माण झाला आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंती समारंभाचा भाग म्हणून बुधवारी होन्नावर येथे आयोजित ‘वॉक फॉर युनिटी’ कार्यक्रमाच्या उद्‍घाटनानंतर ते बोलत होते.

