Mathura Pedha : मथुरेत गेलात आणि हा पेढा खाल्ला नाही? कृष्णाला प्रिय असलेली मिठाई कशी बनते ? जाणून घ्या ४०० वर्षांचा इतिहास

मथुरा-वृंदावन (Mathura-Vrindavan) या ब्रजभूमीला संपूर्ण जगभरात कोणत्याही वेगळ्या ओळखीची गरज नाही. दररोज लाखो भाविक भगवान श्रीकृष्णाच्या भक्तीसाठी आणि येथील भव्य मंदिरांचे दर्शन घेण्यासाठी मथुरेत धाव घेतात. मात्र, मथुरेची आणखी एक गोष्ट जगभरात तितकीच प्रसिद्ध आहे, ती म्हणजे येथील 'मथुरा पेढा'. .भगवान श्रीकृष्णाला अर्पण केल्या जाणाऱ्या नैवेद्यामध्ये या पेढ्याला सर्वोच्च स्थान आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या अस्सल पेढ्याचा रंजक इतिहास आणि तो बनवण्याची पारंपारिक पद्धत.१८ व्या शतकातील हस्तलिखितात (Manuscript) 'मथुरा पेढ्या'चा गौरवशाली इतिहास'ब्रजसंस्कृती शोध संस्था'चे सचिव आणि प्रसिद्ध इतिहासकार लक्ष्मीनारायण तिवारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मथुरेच्या पेढ्याचा इतिहास अत्यंत जुना आहे.ऐतिहासिक पुरावा: संस्थेमध्ये जतन करून ठेवलेल्या १८ व्या शतकातील 'अकलनामा चक्कता' या ऐतिहासिक हस्तलिखितात (पांडुलिपि) मथुरेच्या पेढ्याचा स्पष्ट उल्लेख आढळतो.४०० वर्षांहून जुनी परंपरा: या पुराव्यावरून असे स्पष्ट होते की, १८ व्या शतकापर्यंत मथुरेचा पेढा संपूर्ण भारतात कमालीचा प्रसिद्ध झाला होता. साहजिकच, पेढा बनवण्याची ही कला १८ व्या शतकापूर्वीपासून म्हणजेच साधारण ४०० वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून मथुरेत अस्तित्वात आहे..वृंदावनच्या १०० वर्षे जुन्या दुकानाची 'पेढा मेकिंग' पद्धतवृंदावनमधील बनखंडी महादेव मंदिराजवळ असलेले 'राम स्वीट्स' हे दुकान गेल्या १०० वर्षांपासून मथुरेचे पारंपारिक पेढे बनवत आहे. दुकानाचे मालक रोहित अग्रवाल यांनी पेढा बनवण्याची पारंपरिक प्रक्रिया खालीलप्रमाणे सांगितली:१. सर्वात आधी मथुरेच्या आसपासच्या गावांमधून ताजे दूध गोळा केले जाते. त्याची गुणवत्ता (Quality) तपासून दूध मोठ्या कढईत आटवून त्याचा शुद्ध खवा तयार केला जातो.२. हा तयार खवा पुन्हा एका मोठ्या कढईत काढून सुमारे अर्धा तास मंद आचेवर सतत हलवून भाजला जातो.३. खवा भाजताना त्यात थोडी साखर घातली जाते. पांढऱ्या रंगाचा खवा पूर्णपणे गडद लाल किंवा तांबूस (Brown) होईपर्यंत तो उत्तम प्रकारे भाजला जातो. हाच तांबूस रंग मथुरेच्या पेढ्याची खरी ओळख आहे.४. खवा लाल झाल्यानंतर तो एका मोठ्या परातीत सुमारे २ तास थंड होण्यासाठी ठेवतात. खवा पूर्ण थंड झाल्यावर त्यात 'साखरेची पिठी आणि उत्कृष्ट स्वादासाठी 'वेलची पूड' (Cardamom Powder) मिसळली जाते. शेवटी, हे मिश्रण हाताने दाबून त्याला मथुरेच्या पेढ्याचा पारंपारिक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आकार दिला जातो..घरच्या घरी 'मथुरा पेढा' बनवण्यासाठी सोपी रेसिपी (Home Recipe)जर तुम्हाला मथुरेचा हा पारंपारिक पेढा घरी बनवायचा असेल, तर साहित्याचे प्रमाण अचूक असणे अत्यंत गरजेचे आहे:साहित्य: ४ लीटर शुद्ध दूध (ज्यापासून साधारण १ किलो खवा बनतो), एकूण ३०० ग्रॅम साखर (किंवा पिठीसाखर) आणि स्वादानुसार वेलची पूड.कृती :१. सर्वप्रथम ४ लीटर दूध आटवून त्याचा १ किलो खवा तयार करा.२. हा खवा कढईत घेऊन अर्धा तास चांगला परतून घ्या आणि त्यात सुरुवातीला १५० ग्रॅम साखर घाला. खवा छान लाल होईपर्यंत भाजून घ्या.३. भाजलेला हा लाल खवा कढईतून काढून पूर्णपणे थंड होऊ द्या.४. खवा थंड झाल्यावर त्यात उरलेली १५० ग्रॅम साखरेची पिठी आणि वेलची पूड घालून हाताने व्यवस्थित एकजीव करून घ्या.५. आता या मिश्रणाचे छोटे-छोटे गोळे करून त्यांना हाताने पेढ्याचा आकार द्या. तुमचा घरगुती, शुद्ध आणि स्वादिष्ट 'मथुरा पेढा' तयार आहे!पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही मथुरा-वृंदावनच्या या पावन भूमीला भेट द्याल, तेव्हा या पेढ्याच्या अप्रतिम चवीचा आस्वाद घेताना त्याचा हा ४०० वर्षांचा गोड इतिहास नक्की स्मरणात ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.