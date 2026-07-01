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Mathura Pedha : मथुरेत गेलात आणि हा पेढा खाल्ला नाही? कृष्णाला प्रिय असलेली मिठाई कशी बनते ? जाणून घ्या ४०० वर्षांचा इतिहास

Mathura-Vrindavan Pedha History: मथुरा-वृंदावन या ब्रजभूमीला संपूर्ण जगभरात कोणत्याही वेगळ्या ओळखीची गरज नाही.
mathura pedha history

mathura pedha history

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मथुरा-वृंदावन (Mathura-Vrindavan) या ब्रजभूमीला संपूर्ण जगभरात कोणत्याही वेगळ्या ओळखीची गरज नाही. दररोज लाखो भाविक भगवान श्रीकृष्णाच्या भक्तीसाठी आणि येथील भव्य मंदिरांचे दर्शन घेण्यासाठी मथुरेत धाव घेतात. मात्र, मथुरेची आणखी एक गोष्ट जगभरात तितकीच प्रसिद्ध आहे, ती म्हणजे येथील 'मथुरा पेढा'.

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