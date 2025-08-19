देश

Rahul Gandhi : राहुल गांधींचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल; सत्तेत आल्यावर कारवाईचा इशारा

Vote Theft : राहुल गांधी यांनी बिहारमधील सभेत मतांची चोरी म्हणजे भारतमातेवर हल्ला असल्याचे सांगत निवडणूक आयुक्तांवर कारवाईचा इशारा दिला.
Rahul Gandhi
Rahul GandhiSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गया (बिहार) : ‘‘व्होट चोरी म्हणजे भारतमातेवर हल्लाच असून ‘इंडिया’ आघाडी सत्तेत आल्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आज दिला.

