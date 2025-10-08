देश

Supreme Court : बिहारच्या मतदार यादीतील वगळलेल्या ३.६६ लाख मतदारांची माहिती सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

Bihar Elections : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला (ECI) बिहारमधील सखोल मतदार यादी पडताळणीवेळी (SIR) वगळण्यात आलेल्या ३.६६ लाख मतदारांचा तपशील गुरुवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे बिहार निवडणुकीपूर्वी मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
नवी दिल्ली : बिहारच्या सखोल मतदार यादी पडताळणीवेळी (एसआयआर) ज्या ३.६६ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली, त्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुरुवारपर्यंत आयोगाला ही माहिती सादर करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे अलीकडेच आयोगाने बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा घोषित केल्या होत्या.

