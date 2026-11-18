वॉशिंग्टन: अब्जावधी किलोमीटर दूर, जिथे सूर्यप्रकाशाची किरणेही थकून मावळतात, अशा अंधाऱ्या आणि असीम अवकाशात मानवाने एक सुवर्णअध्याय लिहिला आहे. पृथ्वीपासून तब्बल एक प्रकाशदिवस अंतरावर मजल मारत, मानवाच्या जिद्दीचे प्रतीक असलेले ‘व्हॉएजर १’ हे अंतराळ यान एका ऐतिहासिक टप्प्यावर येऊन ठेपले आहे. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.उद्या (बुधवारी) भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी तीन वाजून ४६ मिनिटांनी हे यान जवळजवळ २६ अब्ज किलोमीटर अंतर पार करून एक प्रकाशदिवसाचा टप्पा गाठेल. पृथ्वीवरून झेपावलेली कोणतीही मानवनिर्मित वस्तू आजपर्यंत या अंतरापर्यंत पोहोचलेली नाही. नासाने पाच सप्टेंबर १९७७ रोजी या मोहिमेची मुहूर्तमेढ रोवली होती. गुरू आणि शनीच्या साक्षीने अवकाशाचे रहस्य उलगडत हे यान पुढे निघून गेले. .अवघ्या काही वर्षांच्या मोहिमेसाठी गेलेले हे यान तब्बल ४९ वर्षे, २ महिने आणि १२ दिवसांचा काळ लोटल्यानंतरही अविरत ग्लीज ताऱ्याच्या दिशेने कोणताही अडथळा आला नाही, तर ‘व्हॉएजर १’ यान धूमकेतूंचा उगम मानल्या जाणाऱ्या ऊर्टच्या मेघातून प्रवास करेल. उत्तर दिशेला असलेल्या करभ तारकासमूहातील ‘ग्लीज ४४५’ या ताऱ्यापासून सुमारे १.६ प्रकाशवर्षे अंतरावरून ‘व्हॉएजर १’ चा प्रवास सुमारे ४०,००० वर्षांनी होईल. ‘ग्लीज ४४५’ तास पृथ्वीपासून १७ प्रकाशवर्षे दूर आहे..रोजचा संवादगूढ अंधारातही हे यान आपल्या जन्मदात्यांना विसरलेले नाही. ‘व्हॉएजर’ यानामार्फत रोज अवकाशातील कधीही न पाहिलेल्या परिसराची माहिती पृथ्वीवर पाठवली जाते. कॅलिफोर्नियातील पॅसाडेना येथील ‘नासा’च्या ‘जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरी’मधील वैज्ञानिक या यानाशी नियमित संपर्क साधून आठवड्यातून एकदा आवश्यक त्या सूचना पाठवत असतात..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...‘जात कहाँ हो....’हे यान केवळ यंत्रांचा गोळा नाही, तर ती पृथ्वीवरील सजीव सृष्टीची, संस्कृतीची आणि भावनांची एक ‘संदेशपेटी’ आहे. हे यान एक ना एक दिवस कोणाएका प्रगत जीवसृष्टीला सापडेल, या हेतूने यानावर सोन्याचा मुलामा दिलेली तांब्याची ध्वनी तबकडी (गोल्डन रेकॉर्ड) ठेवण्यात आली आहे. त्या तबकडीवर पृथ्वीचे ठिकाण सांगणारा नकाशा कोरलेला आहे. तबकडीमध्ये परग्रहवासीयांसाठी मराठीसह जगभरातील ५५ भाषांमधील शुभेच्छा संदेश आहेत, प्राणी- पक्षी, पावसाचे, हृदयाच्या ठोक्यांचे आवाज आहेत. विविध संस्कृतीची छायाचित्रे आहेत. जगातील २७ निवडक संगीत रचनाही या तबडकीमध्ये रेकॉर्ड करण्यात आल्या आहेत. त्यात भारतातून ज्येष्ठ गायिका केसरबाई केरकर यांच्या राग भैरवीतील ‘जात कहाँ हो अकेली गोरी’ या बंदिशीचाही समावेश आहे. बाख, बीथोव्हेनपासून ते जगातील विविध संस्कृतींचे पारंपरिक व शास्त्रीय संगीतही आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.