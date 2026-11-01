कोण आहेत वृंदावनातील Gen Z बाबा? १९व्या वर्षी बनले भागवत कथावाचक, सोशल मीडियावर होतेय चर्चा

सोशल मीडियावर सध्या वृंदावनातील एका १९ वर्षीय जेन झी बाबाची जोरदार चर्चा होत आहे. अवघ्या १९ वर्षांचा तरुण त्याच्या लूकने लक्ष वेधून घेत आहे. खांद्यापर्यंत कुरळे केस, पांढरा कुर्ता आमि कपाळावर वैष्णव टिळा लावलेल्या या महाराजांचं नाव शाश्वत आचार्य महाराज असं आहे. सोशल मीडियावर त्यांना जेन झी बाबा म्हटलं जात आहे. 'Facecardaeshwar Guruji' असंही नाव त्यांना दिलं जात आहे..शाश्वत आचार्य महाराज हे वृंदावनमधील श्री धाम गोदा विहार मंदिराचे पीठाधीश्वर आहेत. त्यांचा जन्म ५ ऑगस्ट २००७ रोजी वृंदावन येथे झाला. त्यांचे वडील स्वामी वृंदावन आचार्य जी महाराज हे देखील संत आहेत. त्यामुळे लहानपणापासूनच त्यांच्या घरात भजन, कीर्तन आणि धार्मिक ग्रंथांचं वातावरण होतं..गुलामांचा व्यापार ही चूक! भारतासह ५६ देशांची माफी मागण्यास ब्रिटन तयार; पण नुकसान भरपाईला नकार.शाश्वत महाराज यांचा धार्मिक गोष्टींकडे लहानपणापासूनच ओढा होता. कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इतर मुलं लहानपणी खेळण्यांमध्ये रमलेली असताना ते वयाच्या चौथ्या वर्षापासून भगवद्गीतेचे श्लोक म्हणत असत. एवढंच नाही, तर अवघ्या चार वर्षांच्या वयात त्यांनी मंचावर बसून छोटी प्रवचनं आणि कथा सांगण्यास सुरुवात केली होती. पुढे भागवत कथा सांगण्याच्या माध्यमातून त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली..शिक्षणधार्मिक कार्यासोबतच शाश्वत महाराज शिक्षणही घेत आहेत. त्यांचं शिक्षण मथुरा येथील गिरिराज महाराज लॉ कॉलेजमध्ये बीए-एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी सुरू असल्याचं सांगितलं जातं. त्यांचे मामा आशुतोष शुक्ला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या ते शिक्षण आणि दीक्षेशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत. ते आपल्या कुटुंबासोबत वृंदावनमध्ये राहतात..Gen Z बाबाशाश्वत महाराज यांच्या कुरळ्या केसांची, तरुण वयाची आणि साध्या राहणीमानाची सोशल मीडियावर चर्चा होतेय. त्यांच्या फोटो आणि व्हिडीओंवर अनेक जण प्रतिक्रिया देत आहेत. काही जण त्यांच्या लूकचं कौतुक करत आहेत, तर काहींनी त्यांना 'Gen Z बाबा' असं नाव दिलं आहे. शाश्वत महाराज सोशल मीडियावरही सक्रिय आहेत. ते आपल्या धार्मिक कार्यक्रमांचे, भागवत कथेचे आणि प्रवचनांचे व्हिडीओ शेअर करत असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.