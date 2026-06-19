Footpath Rights: फुटपाथवर चालणे हा मूलभूत अधिकार; वाहनांपेक्षा पादचाऱ्यांच्या हक्काला प्राधान्य, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले

सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत मांडले आहे की, पदपथांवर चालण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(डी) अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार आहे. ज्यामध्ये सुरक्षित आणि सुस्पष्टपणे चिन्हांकित पदपथांवर जाण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे. एका निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, निर्धारित पदपथांवर चालण्याच्या अधिकाराचे कोणतेही उल्लंघन झाल्यास, जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसनासाठी घटनात्मक कायदेशीर उपाययोजना उपलब्ध असतील..या निकालाचे लेखक, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह म्हणाले, "जर रस्ता असेल, तर पादचाऱ्यांसाठी पदपथ निश्चित करून त्याची देखभाल करणे आवश्यक आहे. हे एक बंधनकारक कर्तव्य आहे. निश्चित केलेल्या पदपथावर चालण्याचा मूलभूत हक्क हा मोटार वाहनांच्या विशेषाधिकारापेक्षा श्रेष्ठ ठरेल." वडिलांसोबत जवळच्या शाळेत जात असताना ट्रकखाली चिरडून मृत्यू पावलेल्या पाच वर्षांच्या मुलाच्या प्रकरणात हा निर्णय देण्यात आला आहे..Monsoon Tracker: दिल्ली होरपळतेय, मुंबई पाणी जपून वापरतेय... पाऊस नेमका अडकला कुठे? मान्सूनची अनपेक्षित सुस्ती.न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले की, रुंद पदपथावर प्रत्येक वळणावर धोका नसताना, सुरक्षितपणे आणि निश्चिंतपणे चालणे हा सर्वात मूलभूत हक्क आहे. न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले, हे सर्वात सोपे मानवी कार्य आहे, जे जीवनाशी निगडित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीमांकित आणि सुस्थितीत असलेल्या पदपथांवर चालण्याच्या स्वातंत्र्याला मूलभूत हक्क म्हणून घोषित केले असून, याला मोटारगाड्यांच्या वाहतुकीपेक्षा प्राधान्य दिले जाईल..सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "जर रस्ता अस्तित्वात असेल, तर पादचाऱ्यांसाठी पदपथ निश्चित करून त्यांची देखभाल करणे हे कर्तव्य आहे. हे एक अंमलबजावणीयोग्य कर्तव्य आहे. निश्चित केलेल्या पदपथांवर चालण्याचा मूलभूत हक्क हा मोटार वाहनांच्या विशेषाधिकारापेक्षा श्रेष्ठ ठरेल.".Rahul Gandhi: कॉकरोच जनता पार्टीला राहुल गांधींकडून 'ही' अपेक्षा; वाढदिवसानिमित्त व्यक्त केल्या भावना.सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले, "संचार करण्याच्या मूलभूत हक्कासाठी केवळ एक आरामदायक जागा आवश्यक आहे, जिथे कोणीही मुक्तपणे आणि काळजी न करता चालू शकेल. ही महानगरपालिका प्राधिकरणाची आपल्या नागरिकांप्रति असलेली किमान जबाबदारी असायला नको का?" न्यायालयाने म्हटले की, मोटार वाहन कायदा, १९८८ ने संचार करण्याच्या मूलभूत हक्काला कधीही मान्यता दिली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.