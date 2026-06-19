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Footpath Rights: फुटपाथवर चालणे हा मूलभूत अधिकार; वाहनांपेक्षा पादचाऱ्यांच्या हक्काला प्राधान्य, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले

Supreme Court Footpath Rights: न्यायालयाने म्हटले आहे की, पदपथांवरून चालणे हा संविधानांतर्गत संरक्षित असलेला एक मूलभूत हक्क आहे. रस्त्यांवरील मोटार वाहनांच्या वाहतुकीपेक्षा या हक्काला अधिक महत्त्व दिले पाहिजे.
Supreme Court Footpath Rights

Supreme Court Footpath Rights

ESakal

Vrushal Karmarkar
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सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत मांडले आहे की, पदपथांवर चालण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(डी) अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार आहे. ज्यामध्ये सुरक्षित आणि सुस्पष्टपणे चिन्हांकित पदपथांवर जाण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे. एका निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, निर्धारित पदपथांवर चालण्याच्या अधिकाराचे कोणतेही उल्लंघन झाल्यास, जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसनासाठी घटनात्मक कायदेशीर उपाययोजना उपलब्ध असतील.

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