कॅब लवकर हवी? आता आधीच टिप देण्याचा खेळ संपला! सरकारचा Uber-Ola ला मोठा आदेश

केंद्र सरकारने कॅब प्रवाशांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उबर, ओला आणि इतर कॅब एग्रीगेटर्सना आता प्रवासाला सुरुवात होण्यापूर्वी प्रवाशांकडून टीप मागता येणार नाही. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सर्व मोटार वाहन एग्रीगेटर्सना त्यांच्या ॲप्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून प्रवासापूर्वी टिप मागण्याचा पर्याय काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत..केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे कारण काही कॅब ॲप्स बुकिंग करताना प्रवाशांना आगाऊ टिप देण्याचा पर्याय दाखवत होते. काही ठिकाणी "ॲडव्हान्स टिप," "ॲड-ऑन निवडा," आणि "राइड कन्फर्मेशन लवकर मिळण्याची शक्यता वाढवा" असे संदेश दाखवले जात होते. यामुळे प्रवाशांना असा विश्वास वाटू शकतो की, आगाऊ टिप दिल्यास त्यांची कॅब लवकर बुक होईल किंवा ड्रायव्हर त्यांची राइडची विनंती अधिक लवकर स्वीकारेल. सरकारने अशा पद्धतींवर आक्षेप घेतला आहे..NHAI New Rules: रुग्णवाहिका उशिरा आली तर दंड होणार! NHAI चा मोठा निर्णय; सर्व प्रकल्पांत ‘केअर सिस्टम’ बंधनकारक, नवे नियम काय?.सरकारने सर्व कॅब एग्रीगेटर्सना त्यांचे मोबाईल ॲप्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स तात्काळ तपासून, 'मोटर व्हेईकल एग्रीगेटर गाईडलाईन्स २०२५' चे उल्लंघन करणारी कोणतीही वैशिष्ट्ये काढून टाकण्यास सांगितले आहे. आता ॲप्स राईड पूर्ण होण्यापूर्वी असा कोणताही टिपचा पर्याय, संदेश किंवा पेमेंटचा पर्याय दाखवू शकत नाहीत, ज्यामुळे प्रवाशाला असे वाटेल की अतिरिक्त पैसे देऊन त्याला अधिक चांगली किंवा जलद सेवा मिळू शकते. .यामध्ये ड्रायव्हरने राईड स्वीकारणे, बुकिंग किती लवकर कन्फर्म होईल, कोणता ड्रायव्हर उपलब्ध असेल किंवा प्रवाशाला किती वेळ थांबावे लागेल, यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, कॅब लवकर मिळवण्यासाठी प्रवाशांना आगाऊ टिप देण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने टिप देण्यावर बंदी घातलेली नाही. प्रवासी अजूनही स्वेच्छेने चालकांना टिप देऊ शकतात. .आता प्रवास पूर्ण झाल्यावरही टिप देता येईल. याचा अर्थ असा की, जर चालकाने उत्कृष्ट सेवा दिली असेल आणि प्रवाशाला काही अतिरिक्त पैसे द्यायचे असतील, तर ते प्रवास संपल्यानंतर तसे करू शकतात. शिवाय, चालकाला संपूर्ण टिप मिळालीच पाहिजे. कॅब एग्रीगेटर टिपमधून कोणताही भाग वजा करू शकत नाही. याचा अर्थ हे स्पष्ट आहे: टिप देणे ही प्रवाशाची निवड आहे आणि त्याचा संबंध प्रवाशाला कॅब मिळण्याशी जोडला जाऊ शकत नाही..Rahul Gandhi: ''मी 'आरएसएस'चेही रक्षण करणार'', राहुल गांधींचं मोठं विधान, संघाबद्दल नेमकं काय म्हणाले?.कॅब बुकिंग करताना आगाऊ टीप मागणाऱ्या संदेशांबद्दल आणि पर्यायांबद्दल तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. यानंतर, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने कॅब प्लॅटफॉर्मना अशा पद्धती बंद करण्याचे निर्देश दिले. आता, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने देखील सर्व एग्रीगेटर्सना २०२५ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांच्या ॲप्समध्ये सुधारणा करण्यास सांगितले आहे. याचा प्रवाशांना थेट फायदा असा होईल की, कॅब बुक करताना ती लवकर मिळवण्यासाठी त्यांच्यावर अतिरिक्त शुल्क भरण्याचा दबाव राहणार नाही. प्रवास पूर्ण झाल्यावर ते स्वेच्छेने ड्रायव्हरला टीप देऊ शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.