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Global Inflation: युद्ध संपले तरी महागाईची धग कायमच! इंधन, प्रवास, मालवाहतूक दर लगेच कमी होणार नसल्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज

Fuel prices may remain high even after war ends: अमेरिका-इराण युद्धविरामानंतरही इंधन, विमानप्रवास, मालवाहतूक व किराणा दर तातडीने कमी होण्याची शक्यता नाही; होर्मुझ सामुद्रधुनीतील कोंडी, पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणा आणि आगाऊ खरेदीमुळे महागाईचा ताण काही महिने कायम राहणार
Fuel, Travel and Freight Rates May Stay High Even After War Ends

Fuel, Travel and Freight Rates May Stay High Even After War Ends

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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न्यूयॉर्क : अमेरिका-इराण युद्धसमाप्तीसाठी झालेल्या प्राथमिक करारामुळे जागतिक बाजारपेठेला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. तरीही इंधन, विमानप्रवास, किराणा माल, खते अन् मालवाहतुकीचे दर तातडीने कमी होण्याची शक्यता नसल्याचे अर्थतज्ज्ञ आणि उद्योग विश्लेषकांचे मत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील कोंडीमुळे तेल, खते, अन्नधान्य आणि विविध वस्तूंच्या पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला असून, त्याचे परिणाम पुढील काही महिने जाणवत राहतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

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