व्हिडिओ: राफेलचे खास अंदाजातील स्वागत तुम्ही पाहिलं का?

नवी दिल्ली- राफेल विमानांची पहिली तुकडी आज भारतात दाखल झाली. फ्रान्समधून 7 हजार किलोमीटरचं अंतर कापत 5 राफेल लढाऊ विमाने भारताच्या अंबाला हवाई तळावर पोहोचली. यावेळी खास पद्धतीने राफेलचे स्वागत करण्यात आले आहे. राफेल विमानाने अंबाला हवाईतळावर उतरताच त्यांना वॉटर सल्यूट देण्यात आला. राफेल विमानांच्या दोन्ही बाजूंनी पाण्याची फवारणी करण्यात आली होती. याचा व्हिडिओ भारतीय हवाई दलाने पोस्ट केला आहे. हवाईदल प्रमुख आरकेएस भदोरिया विमानांच्या आगमनावेळी अंबाला हवाई तळावर उपस्थित होते.

राफेल विमानांचा भारतीय हवाई दलाच्या 17 व्या स्क्वॅड्रोन म्हणजेच 'गोल्डन अॅरो'मध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. राफेल विमानांच्या आगमनाने अंबाला तळामध्ये आता तीन लढाऊ स्क्वॅड्रोन झाले आहेत. या आधी अंबाला येथे जॅग्वार स्क्वॅड्रोन आहेत. भारतील वायूदलातील अंबाला हवाईतळ सगळ्यात जूने आहे. शिवाय या वायूतळाच्या मागे मोठा इतिहास असून धोरणात्मकदृष्या या तळाला फार महत्व आहे.

#WATCH Water salute given to the five Rafale fighter aircraft after their landing at Indian Air Force airbase in Ambala, Haryana. #RafaleinIndia pic.twitter.com/OyUTBv6qG2

— ANI (@ANI) July 29, 2020