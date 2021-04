भारतात कोरोनाच्या संसर्गाची लाट; सहा नव्या लस बाजारात येण्याच्या तयारीत!

देशात ज्या वेगानं कोरोनाच्या संख्येत वाढ होत आहे, या पार्श्वभूमीवर जास्तीत जास्त लोकांना लस देऊन त्यांना या महामारीतून वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात आणखी सहा नव्या लस बाजारात येण्याच्या तयारीत आहेत. या सर्व लस सध्या ट्रायलमध्ये आहेत. या सहा लसींपैकी एका लसीची तिसऱ्या टप्प्यातील ट्रायल पूर्ण झाली असून इतर लसींची ट्रायल सुरु आहे, जी लवकरच पूर्ण होईल. ट्रायल पूर्ण झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने व्यवस्थित परीक्षण झाल्यानंतर या लस देखील बाजारात आणण्यात येणार आहेत. वर्षभरापासून कोरोना रूग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर्ससाठी चांगली बातमी देशात वाढत्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात केंद्रीय औषध प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत ड्रग रेग्युलेटरच्या तज्ज्ञ समितीच्या सर्व सदस्यांसह औषध मानक नियंत्रण संघटनेचे (DCGI) अधिकारीही सहभागी झाले होते. यावेळी या समितीने देशात लवकरच लॉन्च होणारी लस आणि त्याची पूर्ण तयारी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत शेअर केली. यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, भारतात कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या लसींना मंजुरी मिळण्यासह सहा अन्य लस ट्रायलच्या प्रक्रियेतून जात आहेत. येत्या काही महिन्यांमध्ये या सर्व लसी टप्प्याटप्प्याने आपली वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर बाजारात दाखल होतील. सर्वात आधी येणार 'स्फुटनिक' लस गेल्या आठवड्यात आयोजित बैठकीत स्फुटनिक लस बाजारात लॉन्च करण्याची प्रक्रिया तुर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. ही लस बनवणारी फार्मा कंपनी डॉ. रेड्डीजच्या अधिकाऱ्यांनी लस लॉन्च करण्यापूर्वी एक बैठक घेतली होती. मात्र, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेने (DCGI) कंपनीकडून अधिक माहिती मागवली. औषध बनवणाऱ्या कंपनीच्या सुत्रांचं म्हणणं आहे की, जी माहिती कंपनीकडून मागण्यात आली आहे. ती माहिती लवकरात लवकर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे सोपवण्यात येणार आहे. कारण ही लस लवकरात लवकर बाजारात आणण्यात यावी. वर्षाच्या शेवटी बाजारात येणार आठ लस भारतात वर्षाच्या शेवटी आठ लस बाजारात येण्याची शक्यता आहे. सध्या भारतात आपत्कालीन परिस्थितीत वापरासाठी सीरमची 'कोविशिल्ड' आणि भारत बायोटेकची 'कोव्हॅक्सिन' या लसींना परवानगी देण्यात आली आहे. या दोन्ही लस बाजारात दाखल झाल्या असून भारतात या दोन लस देण्यास सुरुवातही झाली आहे. त्यानंतर येत्या काही महिन्यांत रशियात विकसित झालेली आणि डॉ. रेड्डीज तयार करत असलेली 'स्पुटनिक', जॉन्सन अँड जॉन्सनची सिंगल डोस लस, सीरमची आणखी एक लस 'कोवावॅक्स' बाजारात येणार आहे.



