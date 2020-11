Bihar Election : मतमोजणीत जेडीयूची आघाडी मात्र प्रवक्त्याने आधीच मान्य केला पराभव

Bihar election 2020

पाटना : बिहार विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सध्या सुरु आहे. सुरवातीच्या कलांमध्ये राजद-काँग्रेसची महागठबंधन आघाडीवर होती. मात्र आता पुन्हा जेडीयू-भाजपच्या एनडीएने आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे. मात्र, तरीही मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या पक्षाचे प्रवक्ता केसी त्यागी यांनी एकप्रकारे आपला पराभव स्विकारला आहे. त्यांनी म्हटलंय की, आम्हाला तेजस्वी यादव यांनी नव्हे तर नैसर्गित आपत्तीने हरवलं आहे.

A year ago, RJD couldn't win a single seat in Lok Sabha polls. As per Lok Sabha results, JDU & allies were to win over 200 seats. In last one year, nothing has harmed brand Nitish or added to brand RJD, we're losing only due to COVID19 impact: Janata Dal (United) leader KC Tyagi pic.twitter.com/j1dnvkoAFm

— ANI (@ANI) November 10, 2020