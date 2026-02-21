वधूच्या पाळीव कुत्र्याला वराच्या कुटुंबाकडून मारहाण; वातावरण तापलं अन् थेट लग्नच रद्द झालं, कुठं घडली घटना?

उत्तर प्रदेशातील फतेहपूर जिल्ह्यात चक्रावून टाकणारी घटना घडली आहे. एका लग्न सोहळ्यात पाळीव कुत्र्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. या वादाचे रूपांतर अगदी हाणामारीत झाले. यामुळे वधू पक्षानं लग्नास नकार दिला असून अवघ्या क्षणात लग्न मोडल्याचे प्रकरण समोर आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशात बुधवारी रात्री फतेहपूर जिल्ह्यातील खागा कोतवाली परिसरात ही घटना घडली. प्रयागराजहून वधू पक्ष वऱ्हाड्यांच्या स्वागताला आला होता. या लग्न सोहळ्यात सुरुवातीचे सर्व विधी सुरळीत पार पडत होते. एकमेकांना हार घालण्याचा विधी देखील आनंदात आणि मोठ्या थाटामाटात संपन्न झाला. मात्र पहाटे चार वाजेच्या सुमारास दागिने घालण्याचा कार्यक्रम सुरु असतानाच मंडपात नवरीचा पाळीव कुत्रा अचानक भुंकू लागला. यामुळे वर पक्षातील एका तरुणाने पाळीव कुत्र्याला मारहाण केली..Mumbai Monorail: प्रवाशांची प्रतीक्षा संपणार! मोनोरेल पुन्हा सेवेत उतरणार, कधीपासून होणार सुरु? महत्त्वाची माहिती समोर.दरम्यान, या घटनेमुळे नवरीला आणि तिच्या कुटुंबियांना राग आला असून या रागाचे रूपांतर भांडणात झाले. काही वेळातच हे प्रकरण हाणामारीपर्यंत गेलं. यावेळी एकमेकांना लाठ्याकाठ्यांनी मारहाण केली असून खुर्च्या देखील फेकून मारण्यात आल्या. त्यामुळे या घटनेत वधू पक्षातील शुभम गुप्ता, ऋषभ केसरवानी आणि संगीता देवी हे तीन जण गंभीर जखमी झाले असून वर पक्षातील दोघांना दुखापत झाली..तथपि या गोंधळामुळे घटनास्थळी पोलिस पोहोचताच अनेक उपस्थित पळून गेले. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेप केल्यानंतर वाद मिटवण्यात आला. मात्र चौकशी दरम्यान हे लग्न आता पुढे चालू ठेवायचे नाही, असे स्प्ष्ट सांगण्यात आले. त्यानंतर, दोन्ही कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यांमध्ये पंचायत बोलावण्यात आली. लग्न समारंभात मिळालेल्या भेटवस्तू आणि पैशांची देवाणघेवाण परत करण्यात आली. तसेच कोणत्याही पक्षाने औपचारिक तक्रार दाखल केली नसून कायदेशीर कारवाईची देखील मागणी केली नाही..Mumbai Local: मुंबईकरांचा मनस्ताप वाढणार! तिन्ही लोकल मार्गांवर मेगाब्लॉक, गाड्या आणखी उशिराने धावणार .मात्र लग्न सोहळ्यादरम्यान पाळीव कुत्र्यावरून वाद निर्माण होऊन थेट लग्न मोडल्याचा चर्चा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात सुरु झाल्या आहे. अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी प्राण्यांवरचे प्रेम व्यक्त करत नातेसंबंधांच्या नाजूकपणाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.