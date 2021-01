ओवैसींनी काँग्रेसला म्हटलं 'बँड बाजा पार्टी'; 'भाजपची B टीम' या आरोपावर दिलं प्रत्युत्तर

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तारखा अद्याप घोषित झाल्या नाहीयेत. मात्र, तरीही राजकीय वातावरण मात्र अगदी तापलेलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये काहीही करुन भाजपला आपली सत्ता आणायची आहे. तृणमूल काँग्रेस पक्षाला मागे खेचून तिथे आपलं वर्चस्व कसं साधता येईल याचेही प्रयत्न काँग्रेस आणि एमआयएम सारख्या पक्षाकडून सुरु आहेत.

After we announced to contest Bengal polls, the band-baaja party which was once known as Congress started saying that we're B team (of BJP). Mamata Banerjee also began saying things. Am I only one they can talk about? I belong to nobody but public: Asaduddin Owaisi, AIMIM (30.01) pic.twitter.com/Ffp9whJFSn

