"ममता बॅनर्जी किम जोंग उनसारख्या निर्दयी"; गिरीराज सिंह भडकले!

पश्चिम बंगालमध्ये आजपासून विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यातील या मतदानादरम्यान भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या भावाच्या कारवर तृणमूलच्या एका नेत्यानं हल्ला घडवून आणल्याचं सागितलं जात आहे. या प्रकरणानंतर भाजप नेते गिरीराज सिंह तृणमूलच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्यावर चांगलेच भडकले आणि त्यांनी ममतांना उत्तर कोरियाचा हुकुमशहा किम जोंग उनसारख्या निर्दयी असल्याचं म्हटलं.

Attack (on Soumendu Adhikari's car) shows Mamata Banerjee's frustration. She is following North Korean leader Kim Jong-Un's style. She can't see her opponents alive and has turned into a face of terror. She will surely leave on May 2: Union Minister & BJP leader Giriraj Singh pic.twitter.com/Rt191RWQXl

— ANI (@ANI) March 27, 2021