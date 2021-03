'मोदींची वाढतेय फक्त दाढी, स्क्रू झालाय ढिला'; मतदानाच्या पूर्वसंध्येला ममतांचा मोदींवर हल्लाबोल

कोलकाता : देशातील पाच राज्यांमध्ये सध्या विधानसभेच्या निवडणुकांची रणधुमाळी शिगेला पोहोचली आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, तमीळनाडू, आसाम आणि पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये या निवडणुका पार पडणार आहेत. यातील सर्वाधित चुरशीची लढत पहायला मिळत आहे ती पश्चिम बंगालमध्ये! याठिकाणी भाजपने आपली प्रतिष्ठा पणाला लावत प्रचारात जोर लावला आहे. तर दुसरीकडे ममता बॅनर्जी भाजपला जोरदार टक्कर देत आहेत. आज शुक्रवारी झालेल्या प्रचारसभेत ममता बॅनर्जी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. हा हल्ला करताना त्यांनी थेट मोदींची दाढी खेचण्याचाच एकप्रकारे प्रयत्न केला आहे.

#WATCH | Industrial growth has stopped. Only his (PM Narendra Modi's) beard is growing. Sometimes he calls himself Swami Vivekananda & sometimes renames stadiums after his own name. Something is wrong with his brain. It seems his screw is loose: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/3zn0v5BRXM

— ANI (@ANI) March 26, 2021