West Bengal Assembly Election: यशवंत सिन्हा यांचा तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश

कोलकाता- West Bengal Assembly Election 2021 माजी केंद्रीय मंत्री तथा भाजपचे माजी नेते यशवंत सिन्हा यांनी शनिवारी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये (टीएमसी) प्रवेश केला आहे. त्यांनी पक्षाच्या कोलकाता येथील कार्यालयात जाऊन पक्ष सदस्यत्व घेतले. पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री राहिलेले यशवंत सिन्हा 2014 पासून मोदी सरकारचा विरोध करत आहेत. ते सातत्याने मोदी सरकारच्या धोरणावर टीका करताना दिसतात.

टीएमसीमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर ते आता विधानसभा निवडणुकीत प्रचार करतील असे बोलले जात आहे. आर्थिक धोरणांवरुन त्यांनी सातत्याने मोदी सरकारवर टीका केली आहे. 2014 ते 2019 दरम्यान त्यांचे पुत्र जयंत सिन्हा हे केंद्रात अर्थ राज्यमंत्री होते. त्यावेळीही त्यांनी अनेकवेळा पक्षाच्या नेतृत्त्वावर टीका केली होती.

पश्चिम बंगालमधील 294 विधानसभा मतदारसंघात 8 टप्प्यांत मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान 27 मार्च रोजी होईल. त्यानंतर 1 एप्रिलला दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान होईल. तर तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान 6 एप्रिल मतदान रोजी होईल. दोन मे रोजी मतमोजणी होईल.

The country is facing an unprecedented situation today. The strength of democracy lies in the strength of the institutions of democracy. All these institutions including the judiciary have become weak now: Yashwant Sinha, TMC, in Kolkata pic.twitter.com/r0WMBqo7ug

— ANI (@ANI) March 13, 2021