West Bengal Hotel Fire : साखरझोपेत असतानाच मृत्यूने गाठले ! पहाटे हॉटेलला भीषण आग; ७ जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेक जखमी

West Bengal Hotel Fire: पश्चिम बंगालमधील बीरभूम येथे एका हॉटेलला पहाटे भीषण आग लागली या आगीत किमान सहा जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे, मात्र मृतांची नेमकी संख्या अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. ही घटना पहाटे ४:०० वाजता घडल्याचे माहिती समोर येत आहे. हॉटेलच्या रिसेप्शन एरियामध्ये आग लागली आणि ती संपूर्ण चार मजली इमारतीत पसरली, असा अंदाज आहे. सध्या बचावकार्य सुरू असून जखमींना रुग्णालयात हलवण्यात येत आहे..प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, हे हॉटेल तारापीठ पोलीस स्टेशनजवळ स्थित आहे. श्रावण महिन्यात ही घटना घडली आहे; या काळात तारापीठला मोठ्या संख्येने भाविक भेट देतात. हॉटेल मालकाच्या मते शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली, मात्र आगीच्या कारणाबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही..Delhi Fire इमारतीत आग, बाहेरून कुलूप; २१ जण जिवंत होरपळले; उपचारासाठी आलेल्या परदेशी नागरिकांचाही मृत्यू.प्रत्यक्षदर्शींनी काय सांगितले?एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना भाविकांनी सांगितले की, अचानक सर्वत्र धूर पसरल्याने लोक जीव वाचवण्यासाठी बाहेर धावू लागले. दाट काळ्या धुरामुळे पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांना सुरुवातीला इमारतीत प्रवेश करणे कठीण झाले होते. हॉटेलच्या रिसेप्शन भागात फायबरचे इंटिरियर काम केलेले होते, ज्यामुळे आग वेगाने पसरली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तारापीठ या तीर्थक्षेत्रातील चार मजली हॉटेलच्या तळमजल्यावर पहाटे ५:०० च्या सुमारास आग लागली. त्यावेळी बहुतेक लोक झोपलेले होते. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले. जखमींना रामपूरहाट सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात नेण्यात आले. रुग्णालयाच्या सूत्रांनी सुरुवातीला पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले होते, परंतु नंतर पोलिसांनी सात जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली. हॉटेल व्यवस्थापनाने शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा दावा केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.