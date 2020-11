ममता दिदींच्या कार्यकर्त्यांनो सुधरा, नाहीतर स्मशानात पाठवू, भाजप नेत्याची धमकी

कोलकाता- पश्चिम बंगालचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष हे पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी चर्चेत आले आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी व्यवस्थित राहा, नाहीतर हिंसाचार होईल, असा इशारा दिला आहे. गुंडगिरी करणाऱ्या ममता दिदींच्या कार्यकर्त्यांना मी सांगू इच्छितो की, त्यांनी सहा महिन्यांत सुधारावे. नाहीतर त्यांचे हात, पाय मोडू. घरी जाण्याऐवजी तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये जावे लागेल. तर तुमच्या करामती वाढल्या तर मग स्मशानात पाठवू, अशी धमकीच त्यांनी तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांना दिली आहे.

आतापर्यंत ममता बॅनर्जींना कायद्यानुसार सरकार चालवण्याचा भाजपकडून सातत्याने सल्ला दिला जातो. परंतु, त्यांचे प्रदेशाध्यक्षच आता कायदा हातात घेण्याची भाषा बोलत आहेत. दिलीप घोष यांनी ममता बॅनर्जींना हिटलरची उपमा दिली आहे.

I tell Mamata di's people, who do mischief, to correct themselves within 6 months or else their hands, legs, ribs & heads will be broken - you'll have to go to hospital before being able to go home. If they increase mischief, they'll be sent to crematorium: D Ghosh, WB BJP chief pic.twitter.com/XyDKJ9LPra

— ANI (@ANI) November 8, 2020