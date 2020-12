IPS अधिकऱ्यांना दिल्लीला पाठवण्यास ममतांचा नकार; काय करणार मोदी सरकार?

पश्चिम बंगालमध्ये भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या वाहन ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर ममता बॅनर्जी सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात चांगलीच खडाजंगी सुरु आहे. या प्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पश्चिम बंगालेच पोलिस महासंचालक आणि मुख्य सचिव यांना दिल्लीला बोलावणे आले आहे. सायंकाळी 5 पर्यंत त्यांना हजर राहण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मात्र दोन्ही अधिकारी दिल्लीला जाणार नसल्याचे वृत्त आहे.

ममता बॅनर्जी सरकारने कोरोनाचा दाखला देत दोन्ही अधिकारी दिल्ली येऊ शकत नाहीत, असे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात अधिकारी हजर राहणे शक्य नसले तरी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ते विशेष बैठकीत सहभागी होण्यात तयार असल्याचेही समजते. 9 आणि 10 डिसेंबर रोजी पश्चिम बंगालमधील डायमंड हार्बरमधील रोड शो दरम्याने भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या वाहन ताफ्यावर हल्ला करण्यात झाला होता.

Ministry of Home Affairs has asked chief secretary and DGP West Bengal for a meeting in Delhi, regarding law and order situation in the state. Communication was sent yesterday and the meeting is scheduled for 5:30pm today pic.twitter.com/6DBFC3EtAF

— ANI (@ANI) December 18, 2020