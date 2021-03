पश्चिम बंगालमध्ये हिंसा टीपेला; 15 ठिकाणी बॉम्बहल्ले; भाजपची निवडणूक आयोगाकडे धाव

कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात वातावरण चांगलंच तापलेलं आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्ष आणि राज्यात सत्तेवर येऊ पाहणारा भाजप पक्ष यांच्यामध्ये निवडणुकीदरम्यान वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी चांगलीच जुंपली आहे. त्यामुळे बंगालमध्ये अनेक हिंसक घटना समोर आल्या आहेत. आणि आता आणखी एक भीषण अशी हिंसक घटना समोर आली आहे. उत्तर परगनाच्या जगदलमध्ये क्रूड बॉम्बने हल्ला केला गेला आहे. या हल्ल्यामध्ये एका लहान मुलासहित 3 जण जखमी झाले आहेत. ज्या जागी हा हल्ला झाला ते ठिकाण भाजप खासदार अर्जुन सिंह यांच्या घराजवळच आहे. भाजपने या हल्ल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करायचं ठरवलं आहे.

TMC is synonymous with 'politics of violence'. Even after implementation of MCC, goons are hurling bombs & firing bullets there. Election Commission should take it as a warning otherwise we suspect polling would not happen peacefully there: BJP leader Kailash Vijayvargiya pic.twitter.com/CXgXunjnS0

— ANI (@ANI) March 17, 2021