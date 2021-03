देशात 118.34 कोटी लोकांकडे मोबाईल, 75.75 कोटींपर्यंत इंटरनेट; TRAI ची आकडेवरी जाहीर

नवी दिल्ली : देशात जानेवारी, 2021 मध्ये 96 लाख मोबाईल ग्राहक वाढले आहेत. सध्या देशातील एकूण मोबाईल ग्राहकांची संख्या ही 118.34 कोटींवर गेली आहे. इंटरनेटची सुविधा देखील 74.74 कोटींवरुन वाढून 75.76 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India - TRAI)ने बुधवारी 31 जानेवारी 2021 पर्यंतचा रिपोर्ट जाहीर केला आहे. यामधून यासंदर्भातील सविस्तर माहिती समोर आली आहे. दिल्लीमध्ये ग्राहकांची टेली-डेन्सिटी सर्वांत जास्त आहे. रिपोर्टनुसार, रिलायन्स जिओकडे सर्वाधिक म्हणजेच 35.03 टक्के मोबाईल ग्राहक आहेत. त्यातील 19.50 लाख नवे ग्राहक जानेवारी महिन्यांमध्ये जोडले गेले आहेत.

Press Release No. 16/2021 regarding Telecom Subscription Data as on 31st January, 2021https://t.co/Nph9HSl7Vv

— TRAI (@TRAI) March 17, 2021