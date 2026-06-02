Burnt Cash Found Kolkata : पश्चिम बंगालमध्ये कोट्यवधींच्या जळालेल्या नोटा सापडल्याने खळबळ! सुटकेसमध्ये भरलेला पैसा; टीएमसी नेत्याशी काय आहे कनेक्शन?

कोलकाता : पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकात्यातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) संलग्न विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यालयातून मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटा आढळून आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली (Burnt Cash Found Kolkata) आहे. या नोटांची किंमत कोट्यवधी रुपयांमध्ये असू शकते, अशी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरेंद्रनाथ महाविद्यालयातील विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यालयात अनेक सुटकेसमध्ये ही रोकड ठेवण्यात आली होती. नोटा जळालेल्या अवस्थेत सापडल्याने हे पैसे नेमके कुठून आले आणि ते कोणाचे आहेत, याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत..सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रियाया घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये टीएमसीवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. एका इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये, "ही प्रचंड रक्कम पाहता विद्यार्थी आणि सामान्य जनतेच्या पैशांची लूट झाल्याचे स्पष्ट दिसते," असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही..टीएमसी नेत्याकडूनही कोट्यवधींची रोकड जप्तदरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच पश्चिम बंगाल पोलिसांनी उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील एका टीएमसी नेत्याच्या मालकीच्या शेतातून २ कोटी रुपयांहून अधिक रोकड जप्त केली होती. या प्रकरणात बदुरिया नगरपालिकेचे अध्यक्ष दिपांकर भट्टाचार्य यांना अटक करण्यात आली आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, भट्टाचार्य यांच्याकडून एकूण ३.०४ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. यामध्ये अटकेवेळी जप्त करण्यात आलेले ८० लाख रुपये आणि शेतातून सापडलेले २.२४ कोटी रुपये यांचा समावेश आहे. ही रक्कम ५०० रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात ट्रॉली बॅग आणि पोत्यांमध्ये लपवून ठेवण्यात आली होती..गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाईदिपांकर भट्टाचार्य यांनी शेतात मोठ्या प्रमाणात रोकड लपवून ठेवल्याची माहिती पोलिसांना गुप्त सूत्रांकडून मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने छापा टाकला. कारवाईदरम्यान नोटांनी भरलेल्या चार ट्रॉली बॅग आणि काही पोती जप्त करण्यात आली..भट्टाचार्य यांना बदुरिया येथील एका हॉटेलमधून अटक करण्यात आली असून त्यांना जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने पुढील चौकशीसाठी त्यांना पोलीस कोठडी सुनावली आहे. चौकशीदरम्यान त्यांनी आपल्या शेतात रोकड ठेवली असल्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, कोलकात्यात सापडलेल्या जळालेल्या नोटा आणि अलीकडेच जप्त झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या रोकडीत काही संबंध आहे का, याचा तपास यंत्रणा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.