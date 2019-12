'एनआरसी', 'कॅब'विरोधात ममता बॅनर्जी उतरल्या रस्त्यावर

कोलकता : देशभरात लागू झालेल्या राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिका (एनआरसी) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (कॅब) विरोध करत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आज (सोमवार) रस्त्यावर उतरल्या. त्यांना हे दोन्ही कायदे पश्चिम बंगालमध्ये लागू करणार नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे.

Kolkata: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee takes out a protest march against #CitizenshipAmendmentAct and #NRC pic.twitter.com/wWjHziRaLz

— ANI (@ANI) December 16, 2019