कोलकाता : तामिळनाडूनंतर आता पश्चिम बंगालमध्येही आता 'द केरळ स्टोरी' या सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली आहे. सिनेमावर बंदी घालताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याबाबत स्पष्टीकरणही दिलं आहे. राज्यात शांतता राखावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. (West Bengal govt has decided to ban the movie The Kerala Story)

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "राज्यात शांतता राखण्यासाठी तसेच द्वेष आणि हिंसाचार टाळण्यासाठी द केरळ स्टोरी या सिनेमावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे"

तामिळनाडूत सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदी

दरम्यान, यापूर्वी देशात तामिळनाडू या राज्यात पहिल्यांदा या सिनेमावर बंदी करण्यात घालण्यात आली आहे. पण तामिळनाडूच्या सरकारकडून नव्हे तर थिएटर्स असोसिएशननंच हा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयाबाबत थिएटर्स अँड मल्टिप्लेक्स ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. सुब्रमण्यम यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितलं की, काही मल्टिप्लेक्सनं चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चित्रपटात प्रसिद्ध स्टार कोणीही नसल्यानं सुरुवातीला या चित्रपट प्रदर्शित न करण्याचा निर्णय घेतला होता.

कोईम्बतूरमध्ये आत्तापर्यंत या सिनेमाचे केवळ दोनच शो झाले. यांपैकी एक शो शुक्रवारी आणि दुसरा शो शनिवारी झाला. पण या सिनेमाला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद नसल्यानं थिएटर मालकांनी या चित्रपटावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.