Breaking : कोलकात्यातील अग्नितांडवात ७ जणांचा मृत्यू; मुख्यमंत्री ममता घटनास्थळी

कोलकाता - पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकात्यातील बडा बाजार भागातील इमारतील भीषण आग लागली आहे. स्ट्रँड रोडवरील इमारतीच्या बाराव्या मजल्यावर लागेल्या या आगीत 7 जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. पोलिसांनी माहिती देताना सांगितलं की, आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या 8 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत.

आगीची घटना घडताच परिसरात गोंधळ निर्माण झाला होता. आजुबाजुच्या इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या असून लोकांना घटनास्थळाकडे येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

West Bengal: Fire breaks out on the 13th floor of a multi- storey building at Strand road in Kolkata. 8 fire tenders reach the spot. More details awaited pic.twitter.com/DLzrmBZDkF

फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसेसचे अधिकारी सुजित बोस यांनी सांगितलं की, आतापर्यंत सात जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली आहे. बचावकार्य सुरु असून रात्री उशिरा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. त्यांनी बचावकार्य वेगानं करण्याचे आदेश दिले आहेत.

It's very sad. Ex gratia of Rs 10 lakhs each will be given to the kin of the deceased and government job will be given to one family member: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee at the fire incident site #Kolkata pic.twitter.com/UcwZbCU5FK

