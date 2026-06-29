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OBC आरक्षणात मोठा बदल! दोन महत्त्वाची विधेयके विधानसभेत मंजूर; नव्या कायद्याला हिरवा कंदील, कुणी घेतला निर्णय?

West Bengal News: सभागृहाने इतर मागासवर्गीय आरक्षणाशी संबंधित दोन महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती विधेयकांना मंजुरी दिली. १८६ आमदारांनी बाजूने, १७ जणांनी विरोधात मतदान केले आणि सहा जण तटस्थ राहिले.
Bengal Politics,

Bengal Politics,

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पश्चिम बंगाल विधानसभेने सोमवारी इतर मागासवर्गीय आरक्षणाशी संबंधित दोन महत्त्वपूर्ण सुधारणा विधेयकांना मंजुरी दिली. १८६ आमदारांनी बाजूने, १७ जणांनी विरोधात मतदान केले, तर सहा जण तटस्थ राहिले. या नवीन कायद्यांमुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षण प्रणालीत लक्षणीय बदल होणार आहेत. आरक्षणाची रचना १७ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली असून, ओबीसी प्रवर्गांचीही पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

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