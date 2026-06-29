OBC आरक्षणात मोठा बदल! दोन महत्त्वाची विधेयके विधानसभेत मंजूर; नव्या कायद्याला हिरवा कंदील, कुणी घेतला निर्णय?

पश्चिम बंगाल विधानसभेने सोमवारी इतर मागासवर्गीय आरक्षणाशी संबंधित दोन महत्त्वपूर्ण सुधारणा विधेयकांना मंजुरी दिली. १८६ आमदारांनी बाजूने, १७ जणांनी विरोधात मतदान केले, तर सहा जण तटस्थ राहिले. या नवीन कायद्यांमुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षण प्रणालीत लक्षणीय बदल होणार आहेत. आरक्षणाची रचना १७ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली असून, ओबीसी प्रवर्गांचीही पुनर्रचना करण्यात आली आहे..राज्याचे मागासवर्गीय विकास मंत्री गौरीशंकर घोष यांनी विधानसभेत पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय सेवा आणि पदांमधील रिक्त जागांचे आरक्षण सुधारणा विधेयक, २०२६ आणि पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोग सुधारणा विधेयक, २०२६ सादर केले. सरकारचे हे पाऊल पूर्णपणे कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार असून, त्यामागे कोणताही राजकीय हेतू नाही. आम्ही पूर्वी कोणत्याही क्षेत्रीय सर्वेक्षणाशिवाय समाविष्ट केलेल्या ११३ प्रवर्गांना वगळले आहे, तर विविध सर्वेक्षणांच्या आधारे समाविष्ट केलेले ६६ उप-प्रवर्ग कायम ठेवले आहेत.".Europe Heatwave: युरोपची लाहीलाही! उष्णतेच्या लाटेत होरपळले अनेक देश, १८ शहरांना रेड अलर्ट; फ्रान्समध्ये ५ दिवसात १ हजार मृत्यू.ते पुढे म्हणाले, "एखाद्या समुदायाचा समावेश केला पाहिजे असे वाटल्यास, मागासवर्गीय आयोग चौकशी करून राज्य सरकारला शिफारसी करेल. मागील सरकारने आयोगाला डावलले, त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रिया फेटाळून लावली." सुधारित कायद्यानुसार, राज्य सरकारे आता मागासवर्गीय आयोगाशी सल्लामसलत करून विविध ओबीसी प्रवर्गांसाठी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करू शकतील. या दुसऱ्या सुधारणेद्वारे आयोगाची रचना, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देखील स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत..मात्र, या निर्णयालाही विरोध झाला. आयएसएफचे आमदार नवाशाद सिद्दिकी म्हणाले, सरकारने आणलेली दुरुस्ती ही एका विशिष्ट समुदायाला वेगळे पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. आम्ही याला विरोध करतो. हिंदू समुदाय असो, ख्रिश्चन समुदाय असो किंवा इतर कोणताही समुदाय असो, सर्वांचे शास्त्रीय सर्वेक्षण करून त्या आधारावर निर्णय घेतला पाहिजे. .Kukru Hill Station: मध्य प्रदेशात लपलंय ‘नवं महाबळेश्वर’! कॉफी व्हॅली, धुक्याची चादर अन् साहसी पर्यटनाचा थरार, CMची मोठी घोषणा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, आरक्षणाच्या मर्यादेत कोणताही बदल करण्यासाठी ठोस आकडेवारी किंवा वैज्ञानिक मूल्यांकनाची आवश्यकता असते. परंतु राज्य सरकार पुरेशा आकडेवारीशिवाय ओबीसी आरक्षण कमी करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे आणि या मुद्द्यावर विधेयकात लक्ष दिलेले नाही, असं त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.