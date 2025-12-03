देश

Mamata Banerjee: १४ वर्षांत तृणमूल सरकारचा रोजगारनिर्मितीचा दिग्गज आकडा: २ कोटींपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार, ममता बॅनर्जीचा दावा

MNREGA and Rural Infrastructure Achievements: पश्चिम बंगालमध्ये १४ वर्षांत दोन कोटींपेक्षा जास्त रोजगारनिर्मिती; ममता बॅनर्जी सरकारच्या विकासकामांचा अहवाल सादर. आरोग्य, अन्नसुरक्षा, ग्रामीण रस्ते, मनरेगा, लक्ष्मी बंधार योजना यांमध्ये प्रगती दिसून आली.
Mamata Banerjee

Mamata Banerjee

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोलकता : तृणमूल काँग्रेसच्या १४ वर्षांच्या सत्ताकाळात राज्यात दोन कोटींहून अधिक रोजगारनिर्मिती झाली आहे, असा दावा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज केला.

Loading content, please wait...
West Bengal
Mamata Banerjee
political
Employees
Infrastructure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com