कॉलेज कॅम्पसबाहेर मित्रासोबत रात्री जेवायला गेली, अज्ञातांनी गाठताच तो पळून गेला; जंगलात नेत २३ वर्षीय विद्यार्थीनीवर अत्याचार

पश्चिम बंगालमध्ये आणखी एका मेडिकलच्या विद्यार्थीनीवर अत्याचाराची घटना घडलीय. २३ वर्षीय विद्यार्थीनी कॉलेज कॅम्पसबाहेर तिच्या मित्रासोबत रात्री जेवायला गेली असताना ही घटना घडलीय. दुर्गापूरमध्ये २३ वर्षीय मेडिकलच्या विद्यार्थीनीवर बलात्काराच्या घटनेनं खळबळ उडालीय. मेडिकलच्या द्वितीय वर्षात ती शिकत असून मित्रासोबत शुक्रावारी रात्री ती जेवण्यासाठी गेली होती. .पोलिसांनी पीडित तरुणीच्या कुटुंबियांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल केला आहे. आम्हाला घटनेबाबत तक्रार मिळाल्यानंतर गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेची चौकशी केली जात आहे. पोलिसांची पथके तपासासाठी रवाना करण्यात आली आहेत. पीडित विद्यार्थीनी मूळची ओडिशाची असून तिने सांगितलं की, मित्रासोबत कॉलेज कॅम्पसच्या बाहेर जेवण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी काही अज्ञातांनी आम्हाला अडवलं. तेव्हा मित्र घटनास्थळावरून पळून गेला. यानंतर अज्ञातांनी जबरदस्तीने जंगलात नेत अत्याचार केले..Kolhapur : आमदाराला महिलेच्या नावे हनीट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न, २५ वर्षीय तरुणाला त्यांच्याच मतदारसंघातून अटक.पीडितेच्या आईने सांगितलं की, माझी मुलगी मित्राच्या सांगण्यावरून जेवण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी तीन जण त्यांचा पाठलाग करायला लागले. तिचा मित्र त्यावेळी तिथून पळून गेला. माझी मुलगीही पळाली पण मित्राला शोधू शकली नाही. माझी मुलगी एकटी सापडली तेव्हा तीन नराधमांनी तिला जंगलात नेलं. तिथं आणखी दोघे होते. त्यापैकी एकाने तिच्यावर अत्याचार केला. तिचा मोबाईल हिसकावून घेण्यात आला. आरडाओरडा केल्यास जीवे मारण्याची धमकीही देण्यात आल्याचा आरोप पीडितेच्या आईने केलाय..दरम्यान, मेडिकलच्या विद्यार्थीनीवर अत्याचाराच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी वेगाने तपास सुरू केला आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फूटेजची तपासणी केली जात आहे. सध्या तरुणीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. तिच्यावर उपचार केले जात आहेत. तिची वैद्यकीय तपासणीही करण्यात आली आहे.