West Bengal Minister: पश्चिम बंगालचे परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह यांनी शेजारील देश बांगलादेशबाबत केलेल्या एका वादग्रस्त विधानामुळे मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. बांगलादेशातील हिंदूंच्या हत्यांचा बदला घेण्यासाठी येत्या १६ डिसेंबरपर्यंत आपण बांगलादेश ताब्यात घेऊ, असे खळबळजनक वक्तव्य त्यांनी केले आहे. .''आता खूप झाले, बांगलादेशासाठी यापुढे कोणतीही सबब चालणार नाही आणि तेथे ज्या प्रकारे हिंदूंची हत्या करण्यात आली आहे, त्याचा बदला आपण नक्कीच घेऊ, याबाबत कोणतीही शंका नाही,'' असे विधान अर्जुन सिंह यांनी केले आहे..Pune Crime: बारामतीत अल्पवयीन विद्यार्थिनीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी शिक्षकाला २० वर्षांची शिक्षा; ४५ हजारांचा दंड.विशेष म्हणजे, बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांनीही येत्या १६ डिसेंबर रोजीच भारतातून ढाक्याला परतण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिंसक आंदोलनानंतर सत्तेतून पायउतार होऊन भारतात आश्रयाला आल्यानंतर दोन वर्षांहून अधिक काळाने त्यांनी परतीची तारीख जाहीर केली आहे..मात्र, त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेली असल्याने त्यांच्या परतीच्या मार्गात मोठे कायदेशीर अडथळे आहेत. शेख हसीना यांनी परतीसाठी प्रवासी कागदपत्रांची मागणी केली असली, तरी तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील ढाक्यातील सरकारने स्पष्ट केले आहे की, त्यांना केवळ प्रत्यार्पण प्रक्रियेद्वारे, बेड्या ठोकून आणि कडक देखरेखीखालीच परत आणले जाऊ शकते..कुटुंबाला अडवून ६ जणांना कालव्यात फेकलं, आई-वडिलांसह तिघांचा मृत्यू; महाराष्ट्रातून गुजरातला कामासाठी जाताना धक्कादायक घटना.सोमवारीच बांगलादेशचे परराष्ट्र राज्यमंत्री हुमायूँ कबीर यांनी शेख हसीना यांचा उल्लेख 'दहशतवादी' असा करत प्रत्यार्पणाशिवाय त्यांना परत येण्याची परवानगी दिली जाणार नसल्याचे म्हटले होते. दुसरीकडे, हसीना यांचे प्रवक्ते सय्यद मोझम्मेल अली यांनी सांगितले की, माजी पंतप्रधानांना बांगलादेशची राष्ट्रीय विमान कंपनी 'बिमान बांगलादेश एअरलाइन्स'च्या विमानाने दिल्लीहून ढाक्याला जायचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.