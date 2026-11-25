बारामती : अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपी शिक्षक किशोर धनुशा ऊर्फ आप्पाण्णा मधुरे (वय 34, रा. पुणे) याला बारामती येथील जिल्हा न्यायाधीश एस. आर. पाटील यांनी दोषी ठरवत २० वर्षे कारावासाची शिक्षा आणि ४५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. या निकालामुळे बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होत असल्याचा महत्त्वपूर्ण संदेश समाजामध्ये गेला आहे. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.जानेवारी 2020 मधील या खटल्याची पार्श्वभूमी अत्यंत गंभीर होती. आरोपी हा यवतमधील एका शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत होता. त्याने अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विश्वास संपादन करून तिला पालकांच्या ताब्यातून दूर नेले. तसेच वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता..या प्रकरणात सरकारी पक्षातर्फे मुलीची साक्ष, तिच्या वडिलांचा जबाब, पालकांची साक्ष, हॉटेलमधील नोंदी, घटनास्थळाचे पंचनामे, कपड्यांची जप्ती, वैद्यकीय कागदपत्रे तसेच तपासी अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले तपासाचे पुरावे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरविले.या खटल्यात सरकारी पक्षातर्फे सरकारी विशेष वकील अॅड. ज्ञानदेव साहेबराव शिंगाडे यांनी एकूण सात साक्षीदार तपासले. उपलब्ध पुराव्यांची योग्य सांगड घालत त्यांनी न्यायालयासमोर प्रभावी बाजू मांडली. अॅड. योगेश लाळकवी यांनी सरकारी पक्षास सहाय्यक म्हणून मदत केली..या खटल्याचा तपास यवतचे पोलिस उपनिरिक्षक तपासी अधिकारी सोमनाथ साहेबराव वाघमोडे यांनी केला होता. यवत पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी संतोष तासगावकर, पैरवी अधिकारी अभिमन्यू कवडे, कोर्ट कॉन्स्टेबल रियाज मनेरी व पोलीस हवालदार वेणुनाद ढोपरे यांनी सरकारी पक्षास सहकार्य केले. याशिवाय एपीजी ऑफिसच्या कारकून सुनीता सतीश कांबळे यांनीही मदत केली..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.\rबालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि दोषींना शिक्षा होऊ शकते, हा या निकालातून अधोरेखित झालेला महत्त्वाचा संदेश आहे. पीडितेला न्याय मिळणे हेच सरकारी पक्षाचे अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.