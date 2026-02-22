MLA Car Bomb Attack : आमदार शौकत मोल्ला यांच्या कारवर बॉम्ब हल्ला, राजकीय वर्तुळात खळबळ!

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा हिंसेच्या आगीत सापडले आहे. दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील भांगड परिसरात तृणमूल काँग्रेसचे आमदार शौकत मोल्ला यांच्या गाडीवर बॉम्ब फेकण्याची धक्कादायक घटना घडली. पोलरहाट बाजार परिसरातून परतत असताना रात्री उशिरा ही घटना घडली. सुदैवाने आमदार मोल्ला यांना काही इजा झाली नाही आणि ते सुरक्षित राहिले..अनेक जिवंत बॉम्ब जप्तदुसऱ्या दिवशी सकाळी पोलरहाट पोलिस स्टेशनच्या जवळील एका शेतातून अनेक जिवंत बॉम्ब जप्त करण्यात आले. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि बॉम्ब स्क्वॉडच्या मदतीने सर्व स्फोटके सुरक्षितपणे काढून घेतली. या प्रकरणात आतापर्यंत तीन संशयितांना अटक करण्यात आली असून, भांगड परिसरात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. आमदार मोल्ला यांना आधीपासूनच सुरक्षा पुरवण्यात आली होती, तरीही असा हल्ला झाल्याने प्रशासनासाठी मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. लालबाजार पोलिस मुख्यालयाला संपूर्ण माहिती देण्यात आली असून, भांगड विभागात अतिरिक्त पोलिस तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत..India Brazil Trade: ब्राझीलकडून मिळणार खनिजे; संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यालाही आणखी बळ.तृणमूल काँग्रेसने या हल्ल्यामागे इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) समर्थित असामाजिक घटकांचा हात असल्याचा स्पष्ट आरोप केला आहे. आमदार शौकत मोल्ला यांनी सांगितले की, त्याच परिसरातील तृणमूल नेते खैरुल इस्लाम यांच्यावर झालेल्या पूर्वीच्या हल्ल्यानंतर त्यांना भेटण्यासाठी ते त्यांच्या घरी गेले होते. परतत असताना त्यांच्या गाडीवर हा हल्ला झाला. त्यांनी ISF विरुद्ध तक्रार दाखल केली असून, या संघटनेच्या लोकांवर थेट आरोप केले आहेत..ISF ने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावलेदुसरीकडे, ISF ने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. ISF अध्यक्ष नौशाद सिद्दीकी यांनी म्हटले की, ही घटना राजकीय नाटक असू शकते आणि त्याची सखोल चौकशी व्हायला हवी. त्यांनी सुचवले की, आवश्यकता भासल्यास राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) कडूनही चौकशी करावी. “बॉम्ब फेकणारे कोण आहेत? हे तर त्यांचेच लोक त्यांच्या स्वतःच्या गाडीवर बॉम्ब फेकत आहेत. त्यांना प्रसिद्धी हवी आहे, माध्यमांमध्ये चर्चेत राहायचे आहे, त्यासाठी असे नाटक रचले जात आहे,” असे सिद्दीकी यांनी आरोप केले. ISF च्या वतीने दावा करण्यात आला आहे की, तृणमूल काँग्रेस स्वतःची प्रतिमा उंचावण्यासाठी आणि निवडणुकीपूर्वी चर्चेत राहण्यासाठी असे आरोप करत आहे..तृणमूल नेते खैरुल इस्लाम यांच्यावर हल्लेभांगड परिसरात यापूर्वीही तृणमूल नेते खैरुल इस्लाम यांच्यावर हल्ले आणि झडपांच्या घटना घडल्या होत्या. अशा सातत्याने होणाऱ्या हिंसक घटनांमुळे भांगड पुन्हा एकदा हिंसाचाराचे केंद्र बनले आहे. निवडणुकीचे दिवस जवळ येत असताना TMC आणि ISF यांच्यातील संघर्ष उघडपणे समोर येत आहे. स्थानिक नागरिक भीतीच्या सावटाखाली जगत आहेत. मतदानापूर्वी या परिसरात शांतता कशी प्रस्थापित होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..संतापजनक! खाजगी शाळेत १३ वर्षीय विद्यार्थिनीवर ५ शिक्षकांचा वर्षभर वारंवार अत्याचार, कुटुंबाला सांगताच...; काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.