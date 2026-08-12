देश

Supreme Court: अशा वेगाने काम चालले तर पुढच्या निवडणुका येतील, लवादाच्या कामकाजावर सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

Supreme Court Questions Slow Pace of SIR Tribunals: प्रकरणांचा जलद निपटारा न झाल्यास पुढील निवडणुका येतील, असा शेरा न्यायालयाने मारला असून लवादांच्या कामकाजाचा अहवाल मागवला आहे.
Supreme Court

Supreme Court

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली: पश्‍चिम बंगालमधील मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरपडताळणीशी (एसआयआर) संबंधित लवादाच्या कामकाजावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘‘अशा वेगाने काम चालले तर पुढच्या निवडणुका येतील, ’’ असा शेरा सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी मारला. ‘‘केवळ अपील दाखल होणे महत्त्वाचे नाही तर त्या अपिलांच्या निपटाऱ्यांची संख्या देखील महत्त्वाची आहे, तसेच लवादाच्या कामाचा आढावा घेणेही आवश्यक आहे, ’’ असे न्या. जॉयमाल्या बागची यांनी स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Supreme Court
West Bengal
Marathi News Esakal
www.esakal.com