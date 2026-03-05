Bihar CM: बिहारच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ! 'या' ३ कारणांमुळे नितीश कुमार CM पदावरून हटणार; नवं सरकार कधी स्थापन होणार?

बिहारच्या राजकारणात होळीचा उत्साह कमी होत असताना राजकीय पंडित नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांतच नितीश कुमार यांना इतक्या लवकर मुख्यमंत्रीपदावरून का काढून टाकले जात आहे याचे स्पष्टीकरण देण्यात व्यस्त आहेत. विश्लेषक त्यांचे स्वतःचे सिद्धांत मांडत आहेत, काही जण एक ते दहा पर्यंत सांगत आहेत. विविध युक्तिवाद करत आहेत. परंतु सत्य हे आहे की, नितीश यांना किंमत मोजावी लागत आहे याची फक्त तीन कारणे आहेत..बिहारच्या राजकारणात भाजप आणि जेडीयू युतीची सुरुवात १९९६ मध्ये झाली. २००५ मध्ये दोन्ही पक्षांनी राज्यात एकत्रितपणे सरकार स्थापन केले. त्यावेळी जेडीयूने मोठ्या भावाची भूमिका बजावली, तर भाजप धाकट्या भावाची भूमिका बजावली. फेब्रुवारी २००५ च्या निवडणुकीत, जेडीयूने १३८ जागा लढवल्या आणि ५५ जागा जिंकल्या, तर भाजपने १०२ जागा लढवल्या आणि ३७ जागा जिंकल्या..बिहारमध्ये घडामोडींना वेग, नितीश कुमार जाणार राज्यसभेवर, मुलगा होणार उपमुख्यमंत्री, पण मुख्यमंत्रीपदी कुणाची वर्णी? .ऑक्टोबर २००५ च्या निवडणुकीत जेडीयूने १३९ जागा लढवल्या. ८८ जागा जिंकल्या, तर भाजपने १०२ जागा लढवल्या आणि ५५ जागा जिंकल्या. दोघांच्याही जागांमध्ये वाढ झाली. परंतु या विजयाचे श्रेय मुख्यत्वे नितीश कुमार यांना गेले. २०१० पर्यंत, जेडीयू-भाजप युतीने प्रचंड विजय मिळवला होता. जेडीयूने १४१ जागा लढवल्या. ११५ जागा जिंकल्या. तर भाजपने १०२ जागा लढवल्या आणि ९१ जागा जिंकल्या. दोघांच्याही जागा वाढल्या, पण जेडीयू मोठा भाऊ राहिला..२०१३ मध्ये युती तुटली आणि दोन्ही पक्षांनी २०१५ च्या निवडणुका वेगवेगळ्या लढवल्या. पुढे-मागे आणि राजकीय फेरबदल झाल्यानंतर २०१९ च्या निवडणुका आल्या. जेडीयू आणि भाजप दोघांनीही प्रत्येकी १७ लोकसभा जागा लढवल्या. २०२० पर्यंत परिस्थिती आणखी बदलली. नितीश यांनी मोठा भाऊ म्हणून अधिक जागा लढवल्या, परंतु निकालांमुळे ते धाकटे भाऊ बनले. भाजपने ११० जागा लढवल्या आणि ७४ जागा जिंकल्या, तर जेडीयूने ११५ जागा लढवल्या आणि फक्त ४३ जागा जिंकल्या. .तरीही नितीश मुख्यमंत्री राहिले. विजयाचे आकडे काहीही असले तरी, नितीश मोठे भाऊ राहिले, परंतु २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या धाकट्या भावाकडे संक्रमणाची सुरुवात झाली. जेडीयूने १६ जागा लढवल्या, तर भाजपने १७ जागा लढवल्या. त्यानंतर राजकीय उलथापालथी दरम्यान, २०२५ च्या निवडणुकीपूर्वी दोन्ही पक्षांनी समान भागीदार म्हणून निवडणूक लढवली. निवडणुकीचे निकाल चांगले आले, परंतु जेडीयू दुसऱ्यांदा मोठ्या भावाची पदवी गमावली. अशा परिस्थितीत, आज जे काही घडत आहे ते कुठेतरी पूर्वनियोजित मानले जात होते..High Court: "बिचारे देव मतदान करू शकत नाही, म्हणून..."; उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना फटकारले, काय आहे प्रकरण?.नितीश कुमार यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याला मुख्यमंत्रीपदावरून काढून टाकण्याचे आणखी एक कारण म्हणूनही म्हटले जात आहे. मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यशैलीवर अनेक वेळा टीका झाली आणि कधीकधी अस्वस्थ परिस्थिती निर्माण झाली. कधीकधी एखाद्या अधिकाऱ्याचे पाय स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला गेला, तर कधीकधी सार्वजनिक व्यासपीठांवर असामान्य विधाने केली गेली. अशी अनेक उदाहरणे समोर आली, ज्याचे कारण त्यांच्या विरोधकांनी त्यांच्या प्रकृतीला दिले. ही त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील एक कमकुवतपणा म्हणूनही पाहिली जात होती. लोकांना असे वाटले की लवकरच किंवा नंतर त्यांना सक्रिय राजकारणातून काढून टाकले जाईल..राजकारणात एक म्हण अनेकदा वापरली जाते की कोणीही कोणाचे नातेवाईक नाही, काहीही कायमचे नाही. भाजपला देखील प्रादेशिक पक्षासोबत युती करताना कनिष्ठ भागीदार म्हणून पाहिले जाते. परंतु राज्यात त्याची ताकद वाढत असताना, ते हळूहळू नेतृत्वाची भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करते. गेल्या काही वर्षांत जिथे राजकीय समीकरणे वेगाने बदलली, तिथे अनेक लोक महाराष्ट्राच्या राजकारणाला याचे उदाहरण मानतात..बिहारमध्ये खरा राजकीय खेळ अजून सुरू आहे. सध्या फक्त सत्ता परिवर्तन जवळ आले आहे. म्हणजे भाजपचा मुख्यमंत्री येण्याची शक्यता आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या राजकीय घडामोडींबद्दल आधीच अटकळ बांधली जात आहे. काही विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की, येत्या काळात जेडीयूची राजकीय शक्ती आणखी कमी होऊ शकते. तोपर्यंत जेडीयू शेवटचा श्वास घेईल. नितीश कुमार जातील, पक्ष जाईल आणि त्याचा प्रभावही जाईल. त्याऐवजी जेडीयू फक्त नावापुरता मर्यादित राहील. विधानसभेत दोन अंकी संख्या असलेल्या पक्षाचा हा शेवटचा भाग असेल. हे त्याचे अंतिम भाग्य असेल..CM Yogi Adityanath: "रवी किशन नाचून-गाऊन पैसे कमवू शकतात, पण कालीबाडीच्या बाबांनी...?" गोरखपूरमध्ये योगींची टोलेबाजी, काय म्हणाले?.बिहारचा मुख्यमंत्री भाजपचाच होणार हे जवळजवळ निश्चित आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि नितीश कुमार यांनी नवीन सरकारबाबत चर्चा केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नितीश कुमार हे तात्काळ मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार नाहीत. ते १० एप्रिलपर्यंत पदावर राहतील. राज्यसभेचा कार्यकाळ १० एप्रिलनंतर सुरू होत असल्याने नवीन सरकारची स्थापना १० एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली जाईल. त्यामुळे वृत्तानुसार नितीश राजीनामा देतील आणि त्यावेळी नवीन सरकार स्थापन होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.