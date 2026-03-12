देश

Harish Rana : इंजिनिअर होण्याचं स्वप्न अपुरं… १३ वर्षे कोमात झुंजलेल्या मुलाला इच्छामरण; वडिलांच्या डोळ्यांत अश्रू, शब्दही थरथरले…

सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणाच्या इच्छामरणाला मंजुरी दिल्यानंतर त्यांच्या वडिलांनी माध्यमांसमोर आपल्या मनातील तीव्र वेदना व्यक्त केल्या. अपघातानंतर १३ वर्षे कोमात असलेल्या मुलाला अभियंता बनवण्याचे स्वप्न आता कायमचे अपूर्ण राहिले, असे सांगताना त्यांचा आवाज भरून आला आणि डोळ्यांत अश्रू तरळले. “त्याला इंजिनियर होण्यासाठी फक्त काही महिने बाकी होते, पण एका अपघाताने संपूर्ण कुटुंबाची स्वप्ने चिरडली,” असे भावनिक शब्द त्यांनी उच्चारले.

