Harish Rana : इंजिनिअर होण्याचं स्वप्न अपुरं… १३ वर्षे कोमात झुंजलेल्या मुलाला इच्छामरण; वडिलांच्या डोळ्यांत अश्रू, शब्दही थरथरले…

सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणाच्या इच्छामरणाला मंजुरी दिल्यानंतर त्यांच्या वडिलांनी माध्यमांसमोर आपल्या मनातील तीव्र वेदना व्यक्त केल्या. अपघातानंतर १३ वर्षे कोमात असलेल्या मुलाला अभियंता बनवण्याचे स्वप्न आता कायमचे अपूर्ण राहिले, असे सांगताना त्यांचा आवाज भरून आला आणि डोळ्यांत अश्रू तरळले. "त्याला इंजिनियर होण्यासाठी फक्त काही महिने बाकी होते, पण एका अपघाताने संपूर्ण कुटुंबाची स्वप्ने चिरडली," असे भावनिक शब्द त्यांनी उच्चारले..अशोक राणा (६२) यांचा मुलगा हरीश राणा चंदीगडमधील एका महाविद्यालयात शिकत होता. तो सिव्हिल इंजिनिअरिंगची तयारी करत होता, दरवर्षी कॉलेज फी १ लाख आणि हॉस्टेल फी ६० हजार रुपये भरत होते. लहानपणापासूनच हरीश हुशार विद्यार्थी होता. त्याने अनेक स्पर्धांमध्ये विजय मिळवला होता. मात्र २० ऑगस्ट २०१३ रोजी चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि तो कोमात गेला. चंदीगडहून दिल्लीतील एम्समध्ये उपचार केले, पण काहीही फरक पडला नाही. गेल्या वर्षी मे महिन्यात नोएडातील सेक्टर ३९ येथील जिल्हा रुग्णालयात त्याला दाखल करण्यात आले..हृदयात किती वेदना दडल्यानोएडातील राज एम्पायर सोसायटीत राहणारे अशोक राणा आयुष्यातील या सर्वात मोठ्या दु:खातही कधीही हताश झाले नाहीत. ते नेहमी हसतमुखाने लोकांना भेटतात आणि सकारात्मक बोलतात. सोसायटीतील रहिवासी हेतराम शर्मा सांगतात, "अशोकभाई जेव्हा भेटतात तेव्हा हसतात, चांगल्या गोष्टी सांगतात. त्यांच्या हृदयात किती वेदना दडल्या आहेत याचा अंदाजही कोणाला येत नाही." दुसरे रहिवासी बी.एन. शर्मा म्हणतात, "कठीण परिस्थितीतही ते कधी आशा सोडत नाहीत. ओळखीचे-नवीन सर्वांना उबदार स्वागत करतात आणि धैर्याने जगण्याचा सल्ला देतात.".आयुष्य पूर्णपणे बदललेअपघातानंतर अशोक राणांनी आपल्या कुटुंबाला आधार देण्यासाठी पूर्णपणे आयुष्य बदलले. पूर्वी ते एका प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये शेफ म्हणून काम करत होते. आता ते घरी सँडविच आणि बर्गर तयार करतात आणि जवळच्या क्रिकेट मैदानांवर व इतर ठिकाणी विकतात. यातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. माध्यमांशी बोलताना ते काही वेळ थांबले आणि म्हणाले, "कदाचित निसर्गाने त्याच्यासाठी वेगळीच योजना ठेवली होती.".हरीशचे आई-वडील भावनिकहरीशचे आई-वडील अनेकदा भावनिक झाले. वडील अशोक राणा आपले दु:ख लपवण्याचा प्रयत्न करतात, तरीही त्यांचे डोळे भरून येतात. "आमच्या मुलाचे स्वप्न अपूर्ण राहिले," असे ते वारंवार सांगतात. १३ वर्षांच्या या कठीण प्रवासातही ते कुटुंबासाठी अखंड लढत आहेत. हरीशच्या इच्छामरणाची परवानगी मिळाल्याने कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला असला तरी, वडिलांच्या मनात तीव्र वेदना कायम आहे. तरीही ते सांगतात, "आम्ही आयुष्याला हसत-खेळत सामोरे जाऊ."